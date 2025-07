Carpi, revocata la cittadinanza a Mussolini: passa mozione Forza Italia, Fdi non riesce a condannare il Duce

Benito Mussolini non sarà più cittadino onorario di Carpi. Approvata ieri in Consiglio comunale la mozione presentata da Michele De Rosa di Forza Italia, ora serviranno alcuni passaggi tecnici con una riconferma finale in Consiglio. ma l'operazione è andata in porto. A favore Pd, Carpi a colori, Avs e Forza Italia e Fdi non ha partecipato al voto.

Sono passati tre anni da quando il Consiglio comunale di Carpi bocciò la richiesta dell'allora sindaco Bellelli di revoca della cittadinanza a Benito Mussolini. Sedici i voti favorevoli alla richiesta del primo cittadino, ne servivano 17 affinchè la proposta passasse.

Ieri è andata diversamente. I meloniani quindi spaccano la maggioranza sul tema del Ventennio e si astengono dal condannare il Duce ritirandosi su un Aventino fuori dal tempo e dimostrando di non aver ancora fatto i conti con il loro passato. Significative in questo senso le parole del consigliere Pd Paola Borsari che ha smontato una per una le argomentazioni contrarie di Fdi. 'Stasera abbiamo assistito a un esercizio di benaltrismo, se ci sono così tante cose importanti di cui parlare e la condanna sul personaggio è davvero unanime, allora bastano cinque minuti, votiamo e andiamo avanti a parlare delle cose importanti. Ricordo che abbiamo votato alla unanimità la intitolazione a Norma Cosetto, lo si è fatto'. Ma, come detto, nei cinque minuti del voto Fdi non ha partecipato.