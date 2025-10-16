Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caffè del Teatro di Carpi, due offerte per la nuova gestione

Caffè del Teatro di Carpi, due offerte per la nuova gestione

Presentate da V Studio Srl e BlackupItaly Srl in società con altri. Oggi aperte solo le buste con la documentazione amministrativa

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Sono due le offerte arrivate in risposta al bando aperto dal Comune di Carpi per affidare la gestione del Caffè del Teatro. Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati.
In risposta al bando, i candidati dovevano presentare due buste: una con la documentazione amministrativa e una con l’offerta economica al rialzo sul canone posto a base di gara (pari a 12.250 euro all’anno). Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, negli uffici comunali, in seduta pubblica, sono state aperte le sole buste contenenti la documentazione amministrativa che è risultata regolare, entrambi i candidati, dunque, sono stati ammessi.
L’apertura delle buste con l’offerta economica è prevista per la prossima settimana, con l’aggiudicazione al miglior offerente.

 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nella rete della persecuzione 1943-1945: la mostra dedicata a Odoardo Focherini

Nella rete della persecuzione 1943-1945: la mostra dedicata a Odoardo Focherini

Carpi, manutenzione all’ospedale Ramazzini: 12 cantieri per un milione di euro

Carpi, manutenzione all’ospedale Ramazzini: 12 cantieri per un milione di euro

Carpi vince in trasferta e vola al quarto posto

Carpi vince in trasferta e vola al quarto posto

Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'

Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'

In trasferta da Reggio a Carpi per commettere furti: arrestati ma non in carcere

In trasferta da Reggio a Carpi per commettere furti: arrestati ma non in carcere

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Articoli Recenti Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti

Il caso San Prospero finisce in Regione. Vignali interroga la Giunta su lavori pubblici e post-sisma

Il caso San Prospero finisce in Regione. Vignali interroga la Giunta su lavori pubblici e post-sisma

Vignola, Emilia Muratori: 'Al lavoro per un atto scritto a tutela della sanità vignolese'

Vignola, Emilia Muratori: 'Al lavoro per un atto scritto a tutela della sanità vignolese'

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat, criminali in fuga coi contanti

Castelnuovo Rangone: fatto esplodere postamat, criminali in fuga coi contanti