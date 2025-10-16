Caffè del Teatro di Carpi, due offerte per la nuova gestione

Sono due le offerte arrivate in risposta al bando aperto dal Comune di Carpi per affidare la gestione del Caffè del Teatro. Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati.

In risposta al bando, i candidati dovevano presentare due buste: una con la documentazione amministrativa e una con l’offerta economica al rialzo sul canone posto a base di gara (pari a 12.250 euro all’anno). Nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, negli uffici comunali, in seduta pubblica, sono state aperte le sole buste contenenti la documentazione amministrativa che è risultata regolare, entrambi i candidati, dunque, sono stati ammessi.

L’apertura delle buste con l’offerta economica è prevista per la prossima settimana, con l’aggiudicazione al miglior offerente.

