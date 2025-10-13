Carpi, manutenzione all’ospedale Ramazzini: 12 cantieri per un milione di euro
Righi: 'Ramazzini è presidio fondamentale per sanità del nostro territorio e ogni investimento sulla sua sicurezza, efficienza e accoglienza è un passo avanti'
Come detto, ciò è parte di un più ampio piano di interventi di manutenzione che mira a riqualificare le principali sedi sanitarie in provincia. In totale, per tutti i lavori previsti in provincia, sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro, di cui 1 milione da apposito fondo aziendale, grazie all’accesso per la prima volta al Fondo manutenzioni cicliche, e il restante dalla gestione del contratto multiservizio manutentivo in essere: un lavoro importante che vuole garantire continuità a una serie di interventi mirati a consolidare la sicurezza e migliorare il decoro, le condizioni generali e l’accessibilità delle strutture sanitarie, a beneficio di professionisti e cittadini.
A Carpi i primi lavori sono già
Seguiranno poi il rifacimento della pavimentazione carrabile del corridoio di collegamento tra il corpo 11 e l’area commerciale (bar ed edicola) e la sostituzione completa della pavimentazione, in materiale PVC, l’intervento sui Poliambulatori (corpo 12, in corrispondenza del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), e il ritinteggio dei locali al primo piano del corpo 1 che ospitano gli ambulatori di Ginecologia, oltre che l’installazione di una nuova Unità di trattamento aria per la Rianimazione e la sostituzione del gruppo di continuità a servizio del reparto di Ostetricia e Ginecologia.
Sempre nel corpo 1 è previsto un intervento di ripristino del solaio al piano interrato della Dialisi e, infine, il rifacimento del corpo 15, che ospita la lavanderia e l’archivio.
Una parte dell’investimento è poi dedicata ad interventi di minore entità, ma che hanno un importante valore funzionale, come ad esempio la sostituzione di alcuni serramenti.
Nella mattina di oggi i principali cantieri sono stati oggetto di un sopralluogo da parte
La visita ha toccato anche il reparto di Radiologia, dove è operativa da circa un mese la nuova Risonanza Magnetica, frutto di un investimento coperto da fondi PNRR per un milione e 200mila euro, e che verrà inaugurata a breve. Non solo “muri”, dunque, ma anche l’aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche in dotazione ai professionisti, per un totale di 3 milioni di euro, collaudate tra 2024 e 2025, tra cui la TAC a disposizione del Pronto Soccorso, tre ecografi di ultima generazione (due per la Neurologia e uno per la Ginecologia), un laser chirurgico per gli interventi dell’Otorinolaringoiatria e un tromboelastografo per la Rianimazione.
“Inizia da Carpi una serie di visite alle diverse sedi sanitarie della provincia interessate da un importante piano di ristrutturazione e riqualificazione – spiega il Direttore Generale Altini – che ha come obiettivo il miglioramento strutturale, della sicurezza, del decoro e dell’accoglienza dei luoghi in cui si eroga salute.
“Questi interventi rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il nostro ospedale e verso chi ci lavora ogni giorno – osserva il sindaco Righi –. Il Ramazzini è un presidio fondamentale per la sanità del nostro territorio e ogni investimento sulla sua sicurezza, efficienza e accoglienza è un passo avanti per i cittadini, con i quali ci siamo presi l'impegno, durante questo mandato, di accompagnare e presidiare con costanza i lavori di manutenzione, garantendo che la cura dell’ospedale resti una priorità per la città. Ed è quello che stiamo portando avanti: mentre prosegue l’iter per il nuovo ospedale, si continua a migliorare quello attuale, assicurando condizioni sempre migliori di cura e di lavoro. Ringrazio l’Ausl e tutti i professionisti coinvolti per l’impegno e la collaborazione costante con l’Amministrazione comunale”.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, nuova sede Polizia locale, Arletti e Fieni (FdI): 'Amministrazione ha preso in giro i cittadini'
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita CapelliArticoli Recenti
Eccellenza, il Formigine trafitto anche dal Salso: salta Mezzetti?
San Felice, lite in strada tra stranieri irregolari: 33enne ferito con un coltello da cucina
Mirandola, ancora una tragedia della solitudine: 86enne uccide la moglie malata e si suicida
Gli appuntamenti nel fine settimana in provincia