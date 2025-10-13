Carpi, manutenzione all’ospedale Ramazzini: 12 cantieri per un milione di euro

“Mentre progettiamo il futuro, mettiamo in sicurezza il presente”. Con questa logica oggi, il Direttore generale dell’Azienda USL di Modena Mattia Altini ha promosso oggi, 13 ottobre, un sopralluogo presso l’Ospedale di Carpi, primo di una serie di visite volte ad analizzare lo stato delle strutture aziendali. Dodici cantieri, per quasi 1 milione di euro di lavori, con il rifacimento di coperture, impianti e pavimentazioni è l’importo messo in campo per il Ramazzini, con diverse aree interessate in un arco temporale definito che va da ottobre al primo semestre 2026.Come detto, ciò è parte di un più ampio piano di interventi di manutenzione che mira a riqualificare le principali sedi sanitarie in provincia. In totale, per tutti i lavori previsti in provincia, sono stati stanziati oltre 4 milioni di euro, di cui 1 milione da apposito fondo aziendale, grazie all’accesso per la prima volta al Fondo manutenzioni cicliche, e il restante dalla gestione del contratto multiservizio manutentivo in essere: un lavoro importante che vuole garantire continuità a una serie di interventi mirati a consolidare la sicurezza e migliorare il decoro, le condizioni generali e l’accessibilità delle strutture sanitarie, a beneficio di professionisti e cittadini.A Carpi i primi lavori sono giàpartiti nelle scorse settimane, in particolare il rifacimento della scalinata d’accesso all’ingresso principale di via Molinari, e il ripristino delle coperture del corpo 6, in corrispondenza dell’ala della chirurgia (blocco B) e dell’Ostetricia, del corpo 1 (ambulatori di Ginecologia) e dell’Unità Farmaci Antiblastici (UFA).Seguiranno poi il rifacimento della pavimentazione carrabile del corridoio di collegamento tra il corpo 11 e l’area commerciale (bar ed edicola) e la sostituzione completa della pavimentazione, in materiale PVC, l’intervento sui Poliambulatori (corpo 12, in corrispondenza del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), e il ritinteggio dei locali al primo piano del corpo 1 che ospitano gli ambulatori di Ginecologia, oltre che l’installazione di una nuova Unità di trattamento aria per la Rianimazione e la sostituzione del gruppo di continuità a servizio del reparto di Ostetricia e Ginecologia.Sempre nel corpo 1 è previsto un intervento di ripristino del solaio al piano interrato della Dialisi e, infine, il rifacimento del corpo 15, che ospita la lavanderia e l’archivio.Una parte dell’investimento è poi dedicata ad interventi di minore entità, ma che hanno un importante valore funzionale, come ad esempio la sostituzione di alcuni serramenti.Nella mattina di oggi i principali cantieri sono stati oggetto di un sopralluogo da partedel Direttore Generale dell’Ausl di Modena Mattia Altini, che ha accolto il Sindaco di Carpi Riccardo Righi insieme al Direttore Amministrativo Luca Petraglia, al Direttore del Servizio Unico delle Attività Tecniche (SUAT) Gaetano Mirto, alla Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e alla Direttrice del Presidio ospedaliero Ausl Giulia Ciancia.La visita ha toccato anche il reparto di Radiologia, dove è operativa da circa un mese la nuova Risonanza Magnetica, frutto di un investimento coperto da fondi PNRR per un milione e 200mila euro, e che verrà inaugurata a breve. Non solo “muri”, dunque, ma anche l’aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche in dotazione ai professionisti, per un totale di 3 milioni di euro, collaudate tra 2024 e 2025, tra cui la TAC a disposizione del Pronto Soccorso, tre ecografi di ultima generazione (due per la Neurologia e uno per la Ginecologia), un laser chirurgico per gli interventi dell’Otorinolaringoiatria e un tromboelastografo per la Rianimazione.“Inizia da Carpi una serie di visite alle diverse sedi sanitarie della provincia interessate da un importante piano di ristrutturazione e riqualificazione – spiega il Direttore Generale Altini – che ha come obiettivo il miglioramento strutturale, della sicurezza, del decoro e dell’accoglienza dei luoghi in cui si eroga salute.Interventi necessari che abbiamo messo a sistema immaginando un unico grande contenitore che da Mirandola a Pavullo contribuirà a rendere più sicure ed efficienti le strutture sanitarie. I lavori sul Ramazzini sono il segno di un’attenzione nuova verso una struttura che necessitava da tempo di interventi, sia di rilievo come quelli sulle coperture, sia di manutenzione di minore entità ma ugualmente necessari, in vista della realizzazione del nuovo ospedale il cui iter sta procedendo spedito”.“Questi interventi rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il nostro ospedale e verso chi ci lavora ogni giorno – osserva il sindaco Righi –. Il Ramazzini è un presidio fondamentale per la sanità del nostro territorio e ogni investimento sulla sua sicurezza, efficienza e accoglienza è un passo avanti per i cittadini, con i quali ci siamo presi l'impegno, durante questo mandato, di accompagnare e presidiare con costanza i lavori di manutenzione, garantendo che la cura dell’ospedale resti una priorità per la città. Ed è quello che stiamo portando avanti: mentre prosegue l’iter per il nuovo ospedale, si continua a migliorare quello attuale, assicurando condizioni sempre migliori di cura e di lavoro. Ringrazio l’Ausl e tutti i professionisti coinvolti per l’impegno e la collaborazione costante con l’Amministrazione comunale”.