Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

E' emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali

Questa mattina la polizia di Carpi ha notificato il provvedimento del Questore, in base all'articolo 100 del TULPS, al titolare di un esercizio pubblico in centro storico.
Il provvedimento, della durata di 10 giorni, è frutto di una serie di verifiche, nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio disposta dal Questore, in esito alle quali è emerso che l’esercizio pubblico risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.
Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
'Si tratta di un provvedimento a garanzia dell'ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su persone ritenute pericolose, le quali da un lato sono private di un luogo di abituale aggregazione e dall'altro vengono avvertite che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte' - fa sapere la questura.

