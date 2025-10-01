Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, temperature in calo: si sospendono i trattamenti per la Chikungunya

Carpi, temperature in calo: si sospendono i trattamenti per la Chikungunya

L’abbassamento riduce il numero delle zanzare e la loro attività. 'Continua il monitoraggio della situazione'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Oltre all’attività puntuale di disinfestazione l’arrivo dell’autunno e il conseguente abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, consentono di sospendere i trattamenti adulticidi di disinfestazione contro la zanzara tigre: il calo termico, infatti, fa sì che molte zanzare muoiano e che l’attività di quelle che sopravvivono si riduca.
L’Unità di crisi istituita per gestire il focolaio di Chikungunya in corso da agosto e composta dalla Regione Emilia Romagna, dall’Azienda Usl di Modena e dai Comuni di Carpi e Soliera, ha quindi deciso la sospensione dei trattamenti adulticidi in entrambi i Comuni, tenendo in considerazione anche l’andamento della curva epidemica. Invita però i cittadini a proseguire con la lotta antilarvale.
La stessa Unità di crisi rimane attiva per monitorare la situazione e tenerne sotto controllo l’evoluzione. Così come, proprio in funzione del monitoraggio, proseguono i prelievi del sangue per accertare l’eventuale positività alla malattia. I cittadini dell’Unione delle Terre d’Argine che presentino sintomi compatibili con la Chikungunya, fino a venerdì 17 ottobre potranno recarsi in libero accesso al Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di sangue 3, dalle 8 alle 10 tutte le mattine, esclusa la domenica, per sottoporsi all’esame (sarà necessario avere con sé le urine già raccolte nell’apposita provetta, ritirabile presso
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
le farmacie territoriali, e la tessera sanitaria).
'L’attenzione dei Comuni, dell’Azienda Usl e di tutta l’Unità di crisi rimane comunque alta e costante: l’infezione del virus Chikungunya si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta e ha un’incubazione in media di 3-7 giorni, ci si aspetta quindi ancora delle positività come manifestazione di punture subite giorni fa quando, a causa delle temperature più alte, la presenza e l’attività delle zanzare era maggiore. Nonostante il focolaio non possa ancora definirsi concluso, la sospensione dei trattamenti adulticidi è stata decisa anche a seguito di una valutazione, effettuata insieme agli esperti dell’Unità di crisi, che ha cercato un equilibrio tra il rischio sanitario rispetto ai benefici: a causa del calo delle temperature, le disinfestazioni adulticide rischiano di essere inefficaci perché non riescono a raggiungere il bersaglio' - fa sapere il Comune.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'

Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'

Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino

Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino

Carpi, violenta rissa tra bande in piena notte in via Garagnani

Carpi, violenta rissa tra bande in piena notte in via Garagnani

Aimag, ciò che la politica può far passare in Consiglio può diventare un macigno in tribunale

Aimag, ciò che la politica può far passare in Consiglio può diventare un macigno in tribunale

Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza

Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza

Goldoni Carpi: ancora un rinvio nella comunicazione del nuovo partner industriale

Goldoni Carpi: ancora un rinvio nella comunicazione del nuovo partner industriale

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Articoli Recenti Frana di Boccassuolo, dalla Regione arrivano i primi soldi alle famiglie

Frana di Boccassuolo, dalla Regione arrivano i primi soldi alle famiglie

Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio

Gestione rifiuti Pavullo, l'indagine Federconsumatori boccia senza appello il servizio

Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino

Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino

Vignola, tunisino accoltella a una gamba un marocchino: arrestato

Vignola, tunisino accoltella a una gamba un marocchino: arrestato