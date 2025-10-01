Carpi, temperature in calo: si sospendono i trattamenti per la Chikungunya

Oltre all’attività puntuale di disinfestazione l’arrivo dell’autunno e il conseguente abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, consentono di sospendere i trattamenti adulticidi di disinfestazione contro la zanzara tigre: il calo termico, infatti, fa sì che molte zanzare muoiano e che l’attività di quelle che sopravvivono si riduca.L’Unità di crisi istituita per gestire il focolaio di Chikungunya in corso da agosto e composta dalla Regione Emilia Romagna, dall’Azienda Usl di Modena e dai Comuni di Carpi e Soliera, ha quindi deciso la sospensione dei trattamenti adulticidi in entrambi i Comuni, tenendo in considerazione anche l’andamento della curva epidemica. Invita però i cittadini a proseguire con la lotta antilarvale.La stessa Unità di crisi rimane attiva per monitorare la situazione e tenerne sotto controllo l’evoluzione. Così come, proprio in funzione del monitoraggio, proseguono i prelievi del sangue per accertare l’eventuale positività alla malattia. I cittadini dell’Unione delle Terre d’Argine che presentino sintomi compatibili con la Chikungunya, fino a venerdì 17 ottobre potranno recarsi in libero accesso al Centro prelievi di Carpi, in piazzale dei Donatori di sangue 3, dalle 8 alle 10 tutte le mattine, esclusa la domenica, per sottoporsi all’esame (sarà necessario avere con sé le urine già raccolte nell’apposita provetta, ritirabile pressole farmacie territoriali, e la tessera sanitaria).'L’attenzione dei Comuni, dell’Azienda Usl e di tutta l’Unità di crisi rimane comunque alta e costante: l’infezione del virus Chikungunya si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta e ha un’incubazione in media di 3-7 giorni, ci si aspetta quindi ancora delle positività come manifestazione di punture subite giorni fa quando, a causa delle temperature più alte, la presenza e l’attività delle zanzare era maggiore. Nonostante il focolaio non possa ancora definirsi concluso, la sospensione dei trattamenti adulticidi è stata decisa anche a seguito di una valutazione, effettuata insieme agli esperti dell’Unità di crisi, che ha cercato un equilibrio tra il rischio sanitario rispetto ai benefici: a causa del calo delle temperature, le disinfestazioni adulticide rischiano di essere inefficaci perché non riescono a raggiungere il bersaglio' - fa sapere il Comune.