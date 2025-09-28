La Polizia di Carpi ha denunciato tre cittadini moldavi, rispettivamente di 21, 22 e 26 anni e un cittadino tunisino di 21 anni per rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025 erano giunte diverse segnalazioni alla Centrale Operativa relative ad una rissa in atto in via Ciro Menotti, angolo Corso Fanti a Carpi. All’arrivo della Volante, i contendenti si erano allontanati. Grazie alle testimonianze assunte sul posto e all’analisi delle immagini di un video acquisito nel corso dell’intervento, gli agenti sono risaliti all’identità dei quattro, tutti già noti alle Forze dell’ordine. Uno dei tre cittadini moldavi nel corso della rissa aveva lanciato oggetti contundenti contro un esercizio commerciale della zona, causando danni alla vetrina.
Il Questore di Modena, Lucio Pennella, all’esito dell’istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dei quattro giovani, in quanto ritenuti persone pericolose per la sicurezza pubblica, la misura di prevenzione atipica del Daspo urbano, cosiddetto “Daspo Willy”. Tale provvedimento vieta loro l’accesso ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento ubicati nel centro di Carpi.
Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino
Uno dei tre cittadini moldavi nel corso della rissa aveva lanciato oggetti contundenti contro un esercizio commerciale della zona, causando danni alla vetrina
La Polizia di Carpi ha denunciato tre cittadini moldavi, rispettivamente di 21, 22 e 26 anni e un cittadino tunisino di 21 anni per rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025 erano giunte diverse segnalazioni alla Centrale Operativa relative ad una rissa in atto in via Ciro Menotti, angolo Corso Fanti a Carpi. All’arrivo della Volante, i contendenti si erano allontanati. Grazie alle testimonianze assunte sul posto e all’analisi delle immagini di un video acquisito nel corso dell’intervento, gli agenti sono risaliti all’identità dei quattro, tutti già noti alle Forze dell’ordine. Uno dei tre cittadini moldavi nel corso della rissa aveva lanciato oggetti contundenti contro un esercizio commerciale della zona, causando danni alla vetrina.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, dal Comune patrocinio a Rhythm & Brews. De Rosa: 'Basta sostegno a eventi che celebrano l'alcol'
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'Articoli Recenti
Va a funghi e si perde: recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche
Sagre ed eventi nel fine settimana in provincia
Vignola, commissione consigliare sulla sanità: la maggioranza fa saltare numero legale
Il presidente Seta ha incontrato autista aggredito a Guiglia da uno straniero