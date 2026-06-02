Temporali sferzano la provincia: alberi sradicati, strade bloccate e danni all'agricoltura

Un pomeriggio di festa trasformato da diverse emergenze provocate dalle conseguenze dell'ondata di temporali e forte vento che hanno colpito la città e la provincia, soprattutto nella parte nord.Il territorio è stato colpito da temporali intensi, forti raffiche di vento e grandinate localizzate, provocando pesanti disagi alla circolazione, crolli di alberi e ingenti danni materiali.I Vigili del Fuoco e le squadre di protezione civile sono rimasti impegnati in decine di interventi per mettere in sicurezza le aree più colpite.Il vento forte ha causato il cedimento di numerose piante ad alto fusto. L'episodio più critico si è registrato lungo la Nuova Estense, all'altezza di via della Pietra, dove un grosso tronco si è abbattuto su un'auto in transito. La viabilità cittadina ha subito pesanti ripercussioni ridotte a causa del ridotto traffico veicolare nel centro in una giornata di festa.Via Emilia Est è stata temporaneamente chiusa al traffico nei pressi del ristorante Antica Moka per consentire la rimozione di due alberi caduti sulla carreggiata. In via Bonaccini i rami crollati hanno invaso la strada, sfiorando i veicoli parcheggiati. Numerosi interventi di messa in sicurezza hanno interessato anche diversi tratti della tangenziale cittadina.La perturbazione non ha risparmiato la provincia.A Carpi una violenta grandinata ha colpito il centro abitato, provocando accumuli di ghiaccio, problemi di drenaggio e allagamenti localizzati.Nei comuni della Bassa modenese, le forti raffiche di vento lineare (downburst) hanno sradicato cartelli stradali e rami, isolando temporaneamente alcune strade secondarie e richiedendo il lavoro ininterrotto dei soccorritori per liberare i passaggi.Oltre ai disagi urbani, si registra forte preoccupazione per il comparto agricolo. La combinazione di grandine e vento ha sferzato i campi della pianura modenese, colpendo duramente i frutteti e le colture stagionali in pieno sviluppo. Le associazioni di categoria sono già al lavoro per una prima stima dei danni.Un primo bilancio lo ha fatt Soldiretti Modena. A provocare i danni, la grandine, il forte vento ma anche la pioggia caduta con violenza in particolare nella bassa modenese e nel carpigiano. A farne le spese - informa Coldiretti Modena - un po’ tutte le coltivazioni che in questo periodo si trovano nella massima fase di sviluppo, vicino alla maturazione e prossime alla raccolta.Il frumento è stato allettato a pochi giorni dalla mietitura e il mais defogliato – rende noto Coldiretti Modena.Pesantissime i danni alle orticole a pieno campo come nella zona di Finale Emilia e Massa Finalese dove sono andati distrutti, in una sola azienda, 60 ettari di pomodori, trivellati dalla grandine e dalla pioggia battente. Non è andata meglio per i vigneti che in certi casi hanno perso il 90% dei grappoli e le coltivazioni frutticole con le pere “bucate” dai chicchi di ghiaccio. Danni anche alle reti antigrandine e alle serre che sono state divelte dal vento.Nelle prossime ore – chiude Coldiretti Modena – sarà possibile tracciare un quadro più preciso della situazione.