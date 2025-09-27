Carpi, violenta rissa tra bande in piena notte in via Garagnani

Stanotte in via Garagnani a Carpi, nei pressi di un locale aperto H24, si è verificato un gravissimo episodio di violenza con una rissa tra bande.

'Sono fatti che non trovano e non devono trovare alcuno spazio nella nostra comunità. Ho immediatamente contattato le forze dell’ordine, che ringrazio per il pronto intervento, per avere piena contezza dell’accaduto e per condividere la necessità di azioni rapide e coordinate — dichiara il sindaco Riccardo Righi —. Mi hanno assicurato che sono in corso tutte le operazioni necessarie. Serve la massima fermezza: la città non tollera violenza e dovranno esserci conseguenze'.

'Già nelle scorse settimane, anche a seguito delle richieste avanzate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, è stato disposto un rafforzamento dei controlli in diversi punti della città, con passaggi mirati e verifiche costanti da parte delle Forze dell'Ordine. Questa azione proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di fermare dinamiche inaccettabili e garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini'.

Del resto il sindaco Riccardo Righi, insieme all’assessore alla Sicurezza Paola Poletti e al vicecomandante della Polizia Locale Daniela Tangerini, ha recentemente incontrato i residenti della zona di via Garagnani per raccogliere le loro preoccupazioni legate ai disturbi notturni. Da quell’incontro era scaturita un’ulteriore intensificazione dei controlli e del presidio della Polizia Locale. Questa notte l'ennesimo episodio.

'Non possiamo e non vogliamo tollerare episodi di violenza o comportamenti che mettano in pericolo la vivibilità dei nostri quartieri — conclude l’assessore Poletti —. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le autorità competenti per garantire il pieno rispetto della legge e la tutela della comunità'.

