Aimag, ciò che la politica può far passare in Consiglio può diventare un macigno in tribunale

La delibera di cessione del controllo di Aimag a Hera, originata da Riccardo Righi sindaco di Carpi, è stata formulata e vagliata da consulenti di prim’ordine. Giuristi, economisti, tecnici di livello internazionale. Professionisti che abitualmente firmano opinioni decisive per grandi operazioni pubbliche. Per essere clamorosamente bocciata dalla Corte dei conti. E allora la domanda è inevitabile: davvero hanno sbagliato tutti? O c’è invece una regia politica che spiega meglio questa forzatura?Tre sono le ipotesi.. Mettendo sul tavolo un’operazione al limite, per poi presentarsi dopo la bocciatura con una versione più temperata ma non più rifiutabile. Vecchio trucco: volevamo cento, ci accontentiamo di cinquantuno. In questo schema la Corte diventa quasi un alleato – per far passare come equilibrato ciò che equilibrato non è comunque.. Perché nelle intenzioni storiche del PD l’operazione non si ferma al controllo industriale: l’obiettivo finale è la cessione totale di Aimag a Hera. La bocciatura della Corte può persino diventare un’arma politica: un’occasione per dire che non ci sono alternative. L’azienda da sola non reggerà: l’unica strada percorribile è quella dell’incorporazione nel colosso bolognese.E così mettere a tacere anche la destra – storicamente ostile a Hera – schiacciandola sotto il peso dell’ineluttabilità certificata dal giudizio contabile.. Ma forse anche la più realistica: andare avanti lo stesso. Perché il parere della Corte non è formalmente vincolante: basterebbe approvare di nuovo le delibere, motivare le ragioni della scelta, prendersi la responsabilità politica e giuridica. In altre parole: tirare dritto. Contando sul fatto che in aula le maggioranze cedono sempre ai diktat e le opposizioni non hanno la forza di fermare il processo.Il parallelo più vicino è con il caso A2A-AEB. Un’analoga operazione di diluizione del controllo pubblico attraverso un aumento di capitale, che fu stoppata dal Consiglio di Stato per violazione delle regole di concorrenza. Lì come qui i sindaci sostennero che si trattava di un passaggio tecnico, inevitabile: di un rafforzamento necessario dell’azienda, sostenuto da fior di pareri. I giudici dissero che era invece una cessione sostanziale di controllo senza gara.Amministratori e dirigenti sono però finiti a processo. Con accuse di turbativa d’asta e di danno erariale. La lezione è semplice: ciò che la politica può far passare con i numeri in consiglio comunale può diventare un macigno in tribunale.E gli amministratori che oggi parlano di rafforzamento del pubblico rischiano di ritrovarsi domani sul banco degli imputati. In mutande.