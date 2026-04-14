Carpi, primo intervento mini-invasivo endoscopico in una paziente oncologica

È stato eseguito a Carpi nei giorni scorsi, su una donna di 46 anni affetta da neoplasia mammaria, un innovativo intervento di mastectomia con approccio mininvasivo endoscopico che ha consentito - con un’incisione di soli 4 centimetri e in un’unica seduta - sia l’asportazione della ghiandola mammaria sede del tumore sia la ricostruzione del seno. A eseguirlo, l’équipe multidisciplinare della Breast Unit Ausl in cui i professionisti dell’Unità Operativa di Chirurgia Senologica dell’Azienda collaborano con la Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico di Modena. La sinergia tra chirurghi, oncologi e specialisti della ricostruzione, infatti, consente non solo di trattare efficacemente la patologia, ma anche di prendersi cura della qualità di vita delle pazienti del territorio afferente al sistema nord modenese. In particolare, la possibilità di eseguire una ricostruzione immediata del seno riveste un ruolo fondamentale anche sotto il profilo psicologico, soprattutto per donne in età relativamente giovane, contribuendo a preservare l’immagine corporea e il benessere emotivo.

L’intervento è stato eseguito dal dottor Marco Golinelli, specialista in Chirurgia oncologica, e dal dottor Antonio Spaggiari dell’Unità operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’AOU di Modena, coadiuvati dalla dottoressa Valentina Giampaoli (Anestesista) e dallo staff infermieristico di sala.

Un esempio concreto dell’approccio multidisciplinare che caratterizza le Breast Unit nella nostra Regione, in cui diverse professionalità collaborano per garantire alle pazienti il miglior percorso di cura possibile.

'È fondamentale poter disporre di un ventaglio ampio e articolato di opzioni chirurgiche – sottolinea il dottor Golinelli – perché ogni paziente presenta caratteristiche cliniche e personali diverse. Tecniche innovative come questa ci consentono, in casi selezionati, di offrire soluzioni sempre più personalizzate, coniugando efficacia oncologica e qualità estetica del risultato'.

L’intervento ha consentito di conservare il complesso areola-capezzolo e di posizionare una protesi ricoperta da una membrana acellulare direttamente sopra il muscolo pettorale, grazie all’ausilio della tecnologia video-endoscopica. Si tratta di una metodica altamente innovativa, applicabile in casi selezionati secondo criteri specifici, per la quale gli specialisti del Ramazzini hanno seguito un percorso di formazione dedicato a Torino. Il decorso post-operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa in seconda giornata in buone condizioni.

Nella foto da sinista: Tania Ingratta (Coordinatrice infermieristica), Luigi Guagliardi, Luciana Rocca, Tobia Bellodi, Antonio Spaggiari, Antonella Macolino, Marco Golinelli, Francesco Salvato, Pasquale Finelli (strumentista), Suela Osmenaj