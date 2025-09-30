Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, tunisino accoltella a una gamba un marocchino: arrestato

Disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Il 25 settembre la Polizia Locale delle Terre di Castelli ha arrestato in fragranza per lesioni volontarie aggravate un tunisino di 27 anni che a Vignola aveva poco prima colpito con un coltello un uomo di 61 anni di origine marocchina, ferendolo ad una gamba. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Modena ha convalidato l'arresto su richiesta del Pm, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
