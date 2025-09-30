Vignola, tunisino accoltella a una gamba un marocchino: arrestato
Disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Pelloni (Fdi): 'Vignola, tagli inaccettabili: via l'automedica h24 dopo l'aumento di tasse e ticket'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi
Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'
Rissa nella notte in pieno centro a Carpi, denunciati tre moldavi e un tunisino
Va a funghi e si perde: recuperato dai Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche