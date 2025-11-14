Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ravarino, si attiva il braccialetto elettronico: arrestato per possesso di droga

I militari hanno individuato l’uomo in via Canaletto, nei pressi della polisportiva Arci, mentre era rannicchiato dietro una siepe

Mercoledì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Ravarino hanno arrestato in flagranza un uomo di 40 anni, disoccupato e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Modena ha ricevuto la segnalazione di attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico in uso all’uomo, destinatario del divieto di avvicinamento all’ex compagna, per pregressi fatti connessi a reati rientranti nel cosiddetto “codice rosso”, nonché sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altra vicenda giudiziaria.

I militari hanno individuato l’uomo in via Canaletto, nei pressi della polisportiva Arci, mentre era rannicchiato dietro una siepe, nel tentativo di eludere il controllo, per poi tentare una breve fuga a piedi, bloccata dopo pochi metri. A seguito di perquisizione personale, l’indagato è stato trovato in possesso di 33 grammi di cocaina e 13 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, nonché di 140 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Ieri, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

