Il sindaco di Mirandola, Letizia Budri, dà il benvenuto al maresciallo Stefano Di Antonio, che a partire da oggi prenderà servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino. Il maresciallo Di Antonio, che fino ad ora ha prestato servizio a San Felice sul Panato, subentra al maresciallo Capo Luca Solido, recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola.
'È con grande soddisfazione che accogliamo il maresciallo Stefano Di Antonio nel nostro territorio - afferma la Budri - Sono certa che, con la sua esperienza e dedizione al servizio della comunità, saprà continuare a garantire sicurezza e supporto a tutti i cittadini di San Martino Spino e delle frazioni circostanti. Al maresciallo Capo Luca Solido, che lascia la nostra Stazione per intraprendere un nuovo e importante incarico, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità con cui ha servito la nostra comunità'.
Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino
Subentra al maresciallo Capo Luca Solido, recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola
Il sindaco di Mirandola, Letizia Budri, dà il benvenuto al maresciallo Stefano Di Antonio, che a partire da oggi prenderà servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino. Il maresciallo Di Antonio, che fino ad ora ha prestato servizio a San Felice sul Panato, subentra al maresciallo Capo Luca Solido, recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Corte dei Conti ribadisce no Aimag in Hera, Fdi Mirandola: 'Noi volevamo garantire un futuro ad Aimag'
Aimag, Bassoli (Pd) ai consiglieri: 'Ora attenzione a esporvi a responsabilità personali, anche di natura patrimoniale'
Aimag-Hera: salta accordo, chi vince e chi perde. Dalla figuraccia dei sindaci al coraggio premiato dei ribelli
Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'Articoli Recenti
Vignola, tunisino accoltella a una gamba un marocchino: arrestato
Pelloni (Fdi): 'Vignola, tagli inaccettabili: via l'automedica h24 dopo l'aumento di tasse e ticket'
Ponte Rio Torto, da oggi Estense chiusa: ecco tutti i percorsi alternativi
Sanità, i sindaci di Carpi e Finale: 'Ospedale baricentrico definitivamente tramontato'