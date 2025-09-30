Mirandola, il maresciallo Stefano Di Antonio sostituisce Luca Solido a San Martino Spino

Il sindaco di Mirandola, Letizia Budri, dà il benvenuto al maresciallo Stefano Di Antonio, che a partire da oggi prenderà servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Martino Spino. Il maresciallo Di Antonio, che fino ad ora ha prestato servizio a San Felice sul Panato, subentra al maresciallo Capo Luca Solido, recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola.

'È con grande soddisfazione che accogliamo il maresciallo Stefano Di Antonio nel nostro territorio - afferma la Budri - Sono certa che, con la sua esperienza e dedizione al servizio della comunità, saprà continuare a garantire sicurezza e supporto a tutti i cittadini di San Martino Spino e delle frazioni circostanti. Al maresciallo Capo Luca Solido, che lascia la nostra Stazione per intraprendere un nuovo e importante incarico, vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la professionalità con cui ha servito la nostra comunità'.

