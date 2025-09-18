Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, il comandante Luca Solido trasferito a Sestola

Mirandola, il comandante Luca Solido trasferito a Sestola

Il sindaco Letizia Budri e l’assessore Marco Donnarumma lo hanno ricevuto in Municipio, per esprimere i ringraziamenti per i suoi 15 anni a San Martino Spino

1 minuto di lettura
Il maresciallo capo Luca Solido, comandante della Stazione dei carabinieri di San Martino Spino, è stato promosso nuovo comandante della Stazione di Sestola.
In occasione del trasferimento, il sindaco Letizia Budri e l’assessore Marco Donnarumma lo hanno ricevuto in Municipio, per esprimere i ringraziamenti per l’impegno dimostrati in questi quindici anni di servizio sul territorio della bassa modenese.
'Al Maresciallo Solido vanno i migliori auguri per il nuovo incarico e un sincero ringraziamento per la collaborazione istituzionale sempre attenta e puntuale, a tutela della sicurezza dei cittadini' - si legge su una nota del Comune.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Mirandola, rivive l'antico chiosco di piazza Mazzini

Mirandola, rivive l'antico chiosco di piazza Mazzini

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

L'estate continua negli eventi all'aperto: i principali del fine settimana in provincia

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri

Mirandola, è morto a 73 anni il consigliere comunale Roberto Neri

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Caso di Chikungunya a Carpi, ricoverata donna di 48 anni

Guidava auto di proprietà dello zio morto da tre anni: multata

Guidava auto di proprietà dello zio morto da tre anni: multata

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Savignano in attesa della Venere: incontro con il Prof. Cardarelli

Savignano in attesa della Venere: incontro con il Prof. Cardarelli

Chikungunya. a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree

Chikungunya. a Carpi, disinfestazione in tre nuove aree

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Salute Mentale adulti Area Nord, il nuovo direttore è Giancarlo Gibertoni

Salute Mentale adulti Area Nord, il nuovo direttore è Giancarlo Gibertoni