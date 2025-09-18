Mirandola, il comandante Luca Solido trasferito a Sestola
Il sindaco Letizia Budri e l’assessore Marco Donnarumma lo hanno ricevuto in Municipio, per esprimere i ringraziamenti per i suoi 15 anni a San Martino Spino
In occasione del trasferimento, il sindaco Letizia Budri e l’assessore Marco Donnarumma lo hanno ricevuto in Municipio, per esprimere i ringraziamenti per l’impegno dimostrati in questi quindici anni di servizio sul territorio della bassa modenese.
'Al Maresciallo Solido vanno i migliori auguri per il nuovo incarico e un sincero ringraziamento per la collaborazione istituzionale sempre attenta e puntuale, a tutela della sicurezza dei cittadini' - si legge su una nota del Comune.
