Pelloni (Fdi): 'Vignola, tagli inaccettabili: via l'automedica h24 dopo l'aumento di tasse e ticket'
'Il futuro della sanità vignolese è tutt’altro che al sicuro. I cittadini non possono accontentarsi di promesse mancate e compromessi al ribasso'
'A quel punto, la maggioranza consiliare del Partito Democratico ha colto l’occasione per intestarsi il merito di aver “salvato” il pronto soccorso di Vignola. Ma è legittimo chiedersi: non era stato proprio il sindaco, qualche anno fa, a promettere che a Vignola sarebbe arrivato un ospedale di primo livello? Oggi quella promessa sembra svanita, e l’amministrazione si accontenta di rivendicare di non aver chiuso il pronto soccorso, mentre si concretizza un taglio gravissimo: la soppressione dell’automedica notturna - continua Pelloni -.
'La serata ha dimostrato che il futuro della sanità vignolese è tutt’altro che al sicuro. I cittadini non possono accontentarsi di promesse mancate e compromessi al ribasso: serve coerenza, coraggio e una vera battaglia istituzionale per difendere i servizi essenziali, non passerelle né autocelebrazioni di parte'.
