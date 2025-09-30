Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pelloni (Fdi): 'Vignola, tagli inaccettabili: via l'automedica h24 dopo l'aumento di tasse e ticket'

'Il futuro della sanità vignolese è tutt’altro che al sicuro. I cittadini non possono accontentarsi di promesse mancate e compromessi al ribasso'

'Ieri sera si è svolto in sala consiliare il Consiglio comunale aperto sulla sanità, alla presenza dei due direttori generali delle aziende sanitarie modenesi. Un incontro molto atteso dai cittadini, preoccupati per il futuro dell’ospedale di Vignola e dei servizi collegati. In apertura, i vertici Ausl hanno negato che esistesse un piano per la chiusura del pronto soccorso di Vignola. Tuttavia, messi di fronte all’evidenza delle slide presentate lo scorso 10 luglio, in cui veniva esplicitamente ipotizzata anche la chiusura del pronto soccorso, non hanno potuto smentire i documenti ufficiali'. Così il consigliere Fdi Simone Pelloni interviene sul Consiglio di ieri sera (qui).
'A quel punto, la maggioranza consiliare del Partito Democratico ha colto l’occasione per intestarsi il merito di aver “salvato” il pronto soccorso di Vignola. Ma è legittimo chiedersi: non era stato proprio il sindaco, qualche anno fa, a promettere che a Vignola sarebbe arrivato un ospedale di primo livello? Oggi quella promessa sembra svanita, e l’amministrazione si accontenta di rivendicare di non aver chiuso il pronto soccorso, mentre si concretizza un taglio gravissimo: la soppressione dell’automedica notturna - continua Pelloni -.
Una contraddizione ancora più pesante se pensiamo che solo pochi mesi fa il presidente regionale Stefano De Pascale ha aumentato tutte le tasse e i ticket sanitari con la motivazione di “salvare” i servizi sanitari. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a tagli su servizi salva-vita, che toccano direttamente la sicurezza e la salute dei cittadini'.
'La serata ha dimostrato che il futuro della sanità vignolese è tutt’altro che al sicuro. I cittadini non possono accontentarsi di promesse mancate e compromessi al ribasso: serve coerenza, coraggio e una vera battaglia istituzionale per difendere i servizi essenziali, non passerelle né autocelebrazioni di parte'.
