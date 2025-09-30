Corte dei Conti ribadisce no Aimag in Hera, Fdi Mirandola: 'Noi volevamo garantire un futuro ad Aimag'
'Ora i sindaci, Mirandola in testa, dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per salvare Aimag aprendo un rinnovato dialogo interno'
'Un cda che poteva e può essere tranquillamente rimosso in qualsiasi momento. Lo ha sottoscritto il Tar: è la maggioranza dei soci che detta legge, maggioranza che oggi in Aimag si compone di Hera e Pd anziché dall’alleanza di tutti i sindaci.
Nella foto Righetti con il consigliere regionale Fdi Arletti
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aimag in Hera, stroncatura definitiva: anche la Corte dei Conti della Lombardia pronuncia un secco 'no'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
'Modena, ruota panoramica chiusa da Procura di Torino: che controlli ha fatto Modenamoremio?'Articoli Recenti
Castelnuovo choc, passa mozione Pd: sospesa vendita farmaci israeliani nella farmacia comunale
Moschea di via Spontini, Mezzetti a Giacobazzi: 'E' attività di integrazione'
Vignola: il Pronto Soccorso non chiude, rimarrà H24, anche con automedica a Pozza
Elezioni Marche, non c'è partita: vince il centrodestra, Acquaroli confermato