Doveva scontare 4 anni per truffa: arrestato dai carabinieri

Nel corso di un controllo stradale a Savignano sul Panaro

Nel corso di un regolare servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro hanno rintracciato un 55enne originario dello stesso comune, e già destinatario di un Ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Bologna, per l’espiazione della pena di 4 anni circa di reclusione, in regime di semilibertà.
L’uomo, condannato con sentenza definitiva per reati di truffa ed economico-finanziari, era stato ammesso alla semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Dopo la cattura, è stato associato alla casa circondariale Sant’Anna di Modena, in attesa dell’attivazione della misura alternativa alla detenzione.

