Salim El Koudri, il cittadino italiano di 31 anni, di origini marocchine, arrestato con l'accusa di strage e lesioni colpose potrebbe essere trasferito in una struttura specializzata per essere sottoposto ad un periodo di osservazione delle condizioni psichiche. E' la conseguenza della disposizione del giudice che questo pomeriggio, dopo l'udienza di convalida, ha accolto la richiesta della Procura, confermando l'arresto in carcere. Allo stesso tempo il giudice ad integrazione ha disposto che l'indagato sia sottoposto ad un periodo di osservazione psichica anche in una struttura specializzata che sarà scelta dall'amministrazione penitenziaria. Una disposizione che indirettamente accoglie la richiesta dell'avvocato della difesa Fausto Giannelli che in mattinata aveva chiesto che il suo assistito fosse visitato da psichiatra prima di procedere a perizia.
Sul fronte dell'interrogatorio che si è svolto in mattinata, Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere sui moltivi del gesto ma - stando a quanto dichiarato dall'avvocato di difesa - si è reso disponibile a fornire i codici per l'accesso ai suoi dispositivi elettronici.
Nella foto, il carcere di Modena
Per El Koudri disposta osservazione psichica: possibile trasferimento in struttura non carceraria
Lo ha disposto il Giudice per le Indagini preliminari che nel pomeriggio ha convalidato il fermo in carcere per strage e lesioni colpose. Nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha messo a disposizione i codici per accedere ai suoi dispositivi elettronici
Salim El Koudri, il cittadino italiano di 31 anni, di origini marocchine, arrestato con l'accusa di strage e lesioni colpose potrebbe essere trasferito in una struttura specializzata per essere sottoposto ad un periodo di osservazione delle condizioni psichiche. E' la conseguenza della disposizione del giudice che questo pomeriggio, dopo l'udienza di convalida, ha accolto la richiesta della Procura, confermando l'arresto in carcere. Allo stesso tempo il giudice ad integrazione ha disposto che l'indagato sia sottoposto ad un periodo di osservazione psichica anche in una struttura specializzata che sarà scelta dall'amministrazione penitenziaria. Una disposizione che indirettamente accoglie la richiesta dell'avvocato della difesa Fausto Giannelli che in mattinata aveva chiesto che il suo assistito fosse visitato da psichiatra prima di procedere a perizia.
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