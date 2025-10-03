Scandalo Amo, il Comune di Carpi pronto a costituirsi parte civile
Parallelamente respinta dal Consiglio comunale, anche una mozione presentata da Fratelli d’Italia
Il documento invita, inoltre, la Giunta, nel caso in cui emergessero evidenze di comportamenti illeciti o negligenti degli amministratori, dei direttori generali e degli organi di controllo di aMo, a richiedere che la società promuova contro di loro l’azione di responsabilità prevista dal Codice civile. Chiede, infine, di salvaguardare il principio di legalità, la dignità delle istituzioni e l’onorabilità delle persone coinvolte, “evitando semplificazioni e strumentalizzazioni politiche che potrebbero compromettere l’equilibrio del confronto pubblico e la corretta gestione dell’interesse collettivo”, e di informare periodicamente il Consiglio comunale sull’evoluzione della vicenda che coinvolge la società,
Nelle premesse, il documento ripercorre la vicenda iniziata nei mesi scorsi dopo la scoperta dell’ammanco di oltre 500 mila euro subito da aMo, ricordando che il nuovo amministratore unico ha provveduto a sporgere denuncia e ha informato prontamente i soci e che, nell’assemblea dei soci convocata il 16 luglio, i sindaci di Modena e Carpi e il presidente della Provincia di Modena hanno dichiarato l’intenzione “di andare a fondo nella vicenda, in accordo con il nuovo amministratore unico”. Evidenzia, inoltre, come priorità che aMo intraprenda ogni azione necessaria a recuperare l’intera somma sottratta e a mettere in sicurezza tutti i processi di gestione e controllo nei quali si fossero rilevate criticità.
Insieme alla mozione della maggioranza è stata discussa, e respinta dal Consiglio comunale, anche una mozione presentata da Fratelli d’Italia sull’adozione di azioni necessarie a tutela del patrimonio pubblico. Il documento ha ottenuto il voto a favore dei proponenti e di Lega Carpi; contrari (“poiché la mozione contiene una ricostruzione fuorviante e accuse pesanti e diffamatorie, avendo già deciso i colpevoli prima che siano appurate le responsabilità”)
Anche la mozione dei gruppi di opposizione chiedeva alla giunta di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale a carico di chiunque venga imputato dei reati in questione e di tutelare il patrimonio pubblico adottando tutte le azioni previste dalla legge e in particolare l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo. Chiedeva inoltre di denunciare al Collegio sindacale l’utilizzo improprio della carta di credito e la mancata contabilizzazione come tali delle spese di rappresentanza effettuate dal 2019 al 2025.
Nella foto il nuovo amministratore unico Amo Bosi e il suo predecessore Reggianini
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
San Felice, appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo
Castelfranco, nuovo incidente via Loda Castelfranco, Fdi e centrodestra: 'Richieste inascoltate'
Droga in tasca e a casa: arrestato spacciatore
Castelnuovo, farmacia comunale Israele-free, il sindaco: 'Diritto alla salute sarà tutelato'