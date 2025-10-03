Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Felice, appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo

Lavori per circa 700mila euro interamente finanziati con fondi del commissario delegato alla Ricostruzione

Lo scorso 24 settembre è stato stipulato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro e miglioramento simico della torre Borgo di San Felice sul Panaro. L’intervento prenderà il via nel giro di qualche settimana e dovrebbe concludersi entro circa un anno. L’importo complessivo previsto per la ricostruzione dell’edificio di via Terrapieni è di circa 700mila euro interamente finanziati con fondi del commissario delegato alla Ricostruzione. Torre Borgo fa parte di un aggregato edilizio ampliato più volte nel corso dei secoli e che, dopo un restauro, era stato riconsegnato alla comunità nel 2011. L’immobile è composto dall’antica torre nord occidentale del circuito murario del castello di San Felice, originaria del XIV secolo, più volte rimaneggiata, e dalla ex casa addossatele nella prima metà del XIX secolo. 'Prosegue la ricostruzione di San Felice sul Panaro – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – dopo l’avvio dei lavori del Teatro Comunale, lo “sblocco” dell’intervento per il municipio, adesso è il momento di Torre Borgo. È un percorso non semplice e accidentato, irto di ostacoli, ma con pazienza, impegno e tenacia, stiamo cominciando a raccogliere i frutti del nostro lavoro, il cui obiettivo è quello di riconsegnare alla nostra comunità gli edifici storici danneggiati dal sisma, rendendo il paese più bello e più sicuro di prima'.

