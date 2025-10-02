Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelnuovo, farmacia comunale Israele-free, il sindaco: 'Diritto alla salute sarà tutelato'

'Esclusi dalla vendita farmaci, parafarmaci e cosmetici dell’azienda israeliana, con eccezione per tutti i medicinali prescritti'

2 minuti di lettura
'Nelle ultime ore molto si è detto e scritto di una mozione approvata dal Consiglio Comunale dal titolo “Adozione di misure a sostegno del diritto internazionale e dei diritti umani in relazione alla situazione nel Territorio palestinese occupato, in conformità con i pareri della Corte Internazionale di Giustizia e le raccomandazioni delle Nazioni Unite”. Ho riportato, qui, per intero il titolo perché, credo, che molti, fermandosi forse a qualche titolo di giornale, abbiano espresso un commento senza neppure leggere il documento che conteneva molte riflessioni e impegni'. A intervenire sullo stop dei farmaci israeliani nella farmacia comunale di Castelnuovo è lo stesso sindaco Massimo Paradisi.
'Tra questi ha fatto particolarmente scalpore la proposta di togliere dagli scaffali della Farmacia Comunale Carlo Urbani i farmaci dell’azienda israeliana Teva, aderendo alla campagna sostenuta tra gli altri da molti medici che operano direttamente a Gaza contro l’azienda israeliana che sostiene finanziariamente il governo e l’esercito israeliano. È evidente a tutti che nessuno priverà di cure e farmaci chi ne ha bisogno. Ogni eventuale provvedimento esecutivo (ad oggi non ancora assunto dal momento che la mozione è stata approvata meno di 48 ore fa...lo dico per chi invoca esposti ma in realtà dovrebbe evitare affermazioni
diffamatorie e che posso creare un danno economico alla Farmacia) terrà conto del diritto alla salute di ognuno, anche traendo spunto da altri comuni, come Sesto Fiorentino, che già hanno adottato da tempo provvedimenti simili escludendo dalla vendita farmaci, parafarmaci e cosmetici dell’azienda israeliana, con eccezione per tutti i medicinali prescritti.
E' bene dirlo con chiarezza. I cittadini castelnovesi troveranno oggi e domani nella Farmacia Comunale l'assistenza e i farmaci di cui hanno bisogno. Chi, invece, e da mesi, è privato non solo di cure e assistenza ma anche di cibo e del minimo che serve per sopravvivere è la popolazione civile di Gaza, la stessa su cui la mozione vuole porre attenzione'.
 

'Oltre 60.000 morti e più di 150.000 feriti tra cui moltissime donne e bambini, inermi e indifesi, in quello che la stessa Caritas Internazionale definisce un genocidio programmato e sistematico. Chi oggi si indigna contro la mozione del consiglio comunale di Castelnuovo Rangone (che come detto non ho ancora prodotto alcun degli effetti reali che vengono evocati) richiamando il diritto alla cura e alla salute sancito dalla Costituzione dovrebbe invece sdegnarsi contro una realtà che da mesi vede la violazione sistematica dei fondamentali diritti umani di centinaia di migliaia di persone.
È evidente come quanto potrà accadere alla Farmacia di Castelnuovo Rangone difficilmente inciderà su tutto questo.
Ma fare servizio pubblico è anche far riflettere un consumatore che, acquistando quella specifica crema (non certo fruendo di un farmaco salvavita che, generalmente, non è una scelta ma una necessità), si può finanziare indirettamente le sofferenze del popolo palestinese. Questo lo si fa con una scelta commerciale che può costare fatturato ma che esprime un valore, non misurabile in denaro. Senza ledere il diritto alla cura, lasciando libertà al consumatore di optare cosa acquistare (come avviene, peraltro, per molti altri prodotti)'.
