Castelnuovo, farmacia comunale Israele-free, il sindaco: 'Diritto alla salute sarà tutelato'
'Esclusi dalla vendita farmaci, parafarmaci e cosmetici dell’azienda israeliana, con eccezione per tutti i medicinali prescritti'
'Tra questi ha fatto particolarmente scalpore la proposta di togliere dagli scaffali della Farmacia Comunale Carlo Urbani i farmaci dell’azienda israeliana Teva, aderendo alla campagna sostenuta tra gli altri da molti medici che operano direttamente a Gaza contro l’azienda israeliana che sostiene finanziariamente il governo e l’esercito israeliano. È evidente a tutti che nessuno priverà di cure e farmaci chi ne ha bisogno. Ogni eventuale provvedimento esecutivo (ad oggi non ancora assunto dal momento che la mozione è stata approvata meno di 48 ore fa...lo dico per chi invoca esposti ma in realtà dovrebbe evitare affermazioni
E' bene dirlo con chiarezza. I cittadini castelnovesi troveranno oggi e domani nella Farmacia Comunale l'assistenza e i farmaci di cui hanno bisogno. Chi, invece, e da mesi, è privato non solo di cure e assistenza ma anche di cibo e del minimo che serve per sopravvivere è la popolazione civile di Gaza, la stessa su cui la mozione vuole porre attenzione'.
'Oltre 60.000 morti e più di 150.000 feriti tra cui moltissime donne e bambini, inermi e indifesi, in quello che la stessa Caritas Internazionale definisce un genocidio programmato e sistematico. Chi oggi si indigna contro la mozione del consiglio comunale di Castelnuovo Rangone (che come detto non ho ancora prodotto alcun degli effetti reali che vengono evocati) richiamando il diritto alla cura e alla salute sancito dalla Costituzione dovrebbe invece sdegnarsi contro una realtà che da mesi vede la violazione sistematica dei fondamentali diritti umani di centinaia di migliaia di persone.
È evidente come quanto potrà accadere alla Farmacia di Castelnuovo Rangone difficilmente inciderà su tutto questo.
