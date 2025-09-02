Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Felice, al via le procedure di gara per il recupero del municipio

Costo complessivo di circa cinque milioni e 500 mila euro, di cui quattro milioni stanziati dal commissario delegato alla Ricostruzione

Potranno essere assegnati indicativamente entro sei mesi i lavori di completamento della sede municipale storica di via Mazzini a San Felice sul Panaro. Il Comune intende avviare le procedure di gara che sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto di completamento del recupero del municipio ha infatti ottenuto il via libera dalla Soprintendenza e dall’Agenzia regionale per la Ricostruzione. I lavori dovrebbero concludersi entro due anni dalla loro assegnazione, con un costo complessivo di circa cinque milioni e 500 mila euro, di cui quattro milioni stanziati dal commissario delegato alla Ricostruzione e un milione e mezzo di fondi del Comune di San Felice. Per arrivare a questo risultato è stato necessario sbrogliare una situazione complessa. In un primo tempo è stato risolto il contratto di appalto con la Cooperativa Edile Artigiana di Parma che si era aggiudicata i lavori di restauro della sede municipale. Il provvedimento era stato assunto in seguito alle gravi inadempienze contrattuali della ditta aggiudicataria, in seguito fallita. Il Comune ha poi recuperato i soldi che erano stati anticipati alla ditta, a cui sono stati sottratti soltanto quelli per i lavori già effettuati ed escusso inoltre parte della garanzia assicurativa per i danni subiti. Un lavoro lungo e paziente che ha consentito di sbloccare la situazione per poter finalmente giungere a preparare le procedure per la gara. 'Sono molto soddisfatto di questo importante risultato – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni – potranno così ripartire i lavori di recupero del nostro municipio e potremo riportare gli uffici comunali nel cuore del paese. Un grazie anche all’ufficio tecnico comunale per come ha sbrogliato una situazione oggettivamene complicata'.
