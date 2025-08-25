Grande festa il 25 agosto a Rivara di San Felice sul Panaro per Dolores Zucchi che ha compito 100 anni, circondata dall’affetto di figli, nipoti, parenti e amici. A salutare la neo centenaria sono arrivati anche il sindaco Michele Goldoni e monsignor Lino Pizzi. Dolores è nata a Massa Finalese e all’età di sei anni si è trasferita con la sua famiglia a Rivara, nella famosa Cà Rossa. Quarta di sette fratelli, di cui uno solo vivente, è la più longeva. Sposata con Mario Rebecchi nel lontano 1953, ha avuto tre figli: Paolo, Franco e Angela. Per tutta la vita, oltre ad accudire i figli, ha collaborato come cassiera nelle macellerie di famiglia, a Rivara e San Felice. Tutt’ora vive a Rivara nella casa dove ha cresciuto la sua famiglia, accudita amorevolmente dai figli. Portata per la matematica, ricorda ancora le tabelline; avrebbe desiderato studiare, dopo le scuole dell’Avviamento, per diventare impiegata nelle poste. Ha sempre nutrito un grande interesse per la meteorologia, non perdendo mai l’appuntamento quotidiano di “Che Tempo Fa” col colonnello Bernacca. Amante dei dolci, soprattutto la zuppa inglese, ha sempre sfornato ottime torte, in particolare quella di cioccolato che puntualmente preparava per i compleanni dei sei nipoti. Le è sempre piaciuto indossare abiti di colore rosso, il suo preferito, come pure le rose rosse, segno di amore. Ancora lucidissima, trascorre le sue giornate guardando la televisione e ascoltando il rosario.
San Felice, Dolores Zucchi spegne 100 calendine
