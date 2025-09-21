Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Con tecniche alpinistiche è stata trasportata sulla strada asfaltata e consegnata all’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’Ospedale di Vignola

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

Nella giornata di oggi una donna di 67 anni residente a Castelvetro è andata, insieme ad altri familiari, a fare una passeggiata nel parco dei sassi di Rocca Malatina a Guiglia.
Mentre percorreva il sentiero CAI 400/2 la donna è scivolata procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha consentito di proseguire. Sono circa le 11,30 quando il marito chiama il 112 per chiedere aiuto. Sul posto viene inviato il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Cimone, l’ambulanza di Rocca Malatina e i Vigili del Fuoco.
La paziente, una volta raggiunta viene immobilizzata sulla barella portantina. Con tecniche alpinistiche viene trasportata sulla strada asfaltata e consegnata all’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’Ospedale di Vignola in codice di bassa gravità.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Emergenza Urgenza: il piano Ausl non convince Vignola e la Montagna, approvazione a metà

Emergenza Urgenza: il piano Ausl non convince Vignola e la Montagna, approvazione a metà

Vignola: casolare abbandonato e distrutto dalle fiamme, evitata l'esplosione di bombole di gas

Vignola: casolare abbandonato e distrutto dalle fiamme, evitata l'esplosione di bombole di gas

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Il futuro della famiglia: il vescovo e Patriarca al Rotary Vignola Castelfranco Bazzano

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Vignola, Blessed Child Opera presenta Red Flags al Circolo Ribalta

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

Platis e Massa (Fi): 'Vignola, sulla sanità il sindaco venga riferire in Consiglio comunale'

I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

I sindaci: 'Altini ci ha promesso che il Pronto soccorso di Vignola non è in discussione'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Pavullo: scontro moto-trattore in via Giardini

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni nel fine settimana

Chikungunya a Carpi, nuove disinfestazioni nel fine settimana

In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato

In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato

L'estate continua: tanti eventi nel fine settimana in provincia

L'estate continua: tanti eventi nel fine settimana in provincia