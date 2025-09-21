Cade nel parco dei sassi di Rocca Malatina: soccorsa una 67enne

Nella giornata di oggi una donna di 67 anni residente a Castelvetro è andata, insieme ad altri familiari, a fare una passeggiata nel parco dei sassi di Rocca Malatina a Guiglia.

Mentre percorreva il sentiero CAI 400/2 la donna è scivolata procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha consentito di proseguire. Sono circa le 11,30 quando il marito chiama il 112 per chiedere aiuto. Sul posto viene inviato il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Cimone, l’ambulanza di Rocca Malatina e i Vigili del Fuoco.

La paziente, una volta raggiunta viene immobilizzata sulla barella portantina. Con tecniche alpinistiche viene trasportata sulla strada asfaltata e consegnata all’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’Ospedale di Vignola in codice di bassa gravità.

