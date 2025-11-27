Era in possesso di tre involucri in cellophane, contenenti hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 21 grammi, occultati all’interno di pacchetti di filtri per sigarette, tabacco e fazzoletti. L'uomo, un 42enne di Savignano è stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo e arrestato. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, eseguita con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, ha fatto rinvenire mezzo chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, circa 416 grammi di marijuana in varie pezzature, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 280 euro, ritenuta provento della medesima attività illecita. Ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, disponendo nei confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Vignola, nascondeva droga in filtri di sigaretta e fazzoletti: arrestato
E' un 42enne di Savignano sul Panaro fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo
Era in possesso di tre involucri in cellophane, contenenti hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 21 grammi, occultati all’interno di pacchetti di filtri per sigarette, tabacco e fazzoletti. L'uomo, un 42enne di Savignano è stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo e arrestato. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, eseguita con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, ha fatto rinvenire mezzo chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, circa 416 grammi di marijuana in varie pezzature, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 280 euro, ritenuta provento della medesima attività illecita. Ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, disponendo nei confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Pavullo: minacciato con pistola e accetta, rapinato dell'incasso del ristorante
Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente
A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi
Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'Articoli Recenti
Bomporto, rapinò una donna e la minacciò con una bottiglia rotta: arrestato marocchino
Pd Sassuolo: 'Video in moschea è stata una figuraccia gigantesca per la destra'
Carpi, bilancio di previsione: le tasse locali non aumentano
Operazione Hera, Aimag non molla: lunedì prossimo nuovo vertice a Mirandola