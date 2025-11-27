Vignola, nascondeva droga in filtri di sigaretta e fazzoletti: arrestato

Era in possesso di tre involucri in cellophane, contenenti hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 21 grammi, occultati all’interno di pacchetti di filtri per sigarette, tabacco e fazzoletti. L'uomo, un 42enne di Savignano è stato fermato dai Carabinieri nel corso di un controllo e arrestato. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, eseguita con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, ha fatto rinvenire mezzo chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, circa 416 grammi di marijuana in varie pezzature, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 280 euro, ritenuta provento della medesima attività illecita. Ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed il concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, disponendo nei confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

