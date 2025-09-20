In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato

L'operazione in un appartamento del centro è scattata giovedì pomeriggio in cui alloggiava da tempo un trentaduenne italiano. Durante la perquisizione, disposta dalla procura di Modena l'ambito di specifiche indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (ketamina, hashish e cocaina), nonché strumenti di pesatura, confezionamento ed una somma in contanti superiore a 5.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Nel corso delle operazioni è giunto, presso l'abitazione stessa, anche un acquirente, subito intercettato dai militari.



Secondo quanto emerso dalle indagini, l’arrestato avrebbe ceduto, in più occasioni, cocaina, MDMA e hashish a diversi assuntori della zona, operando in modo stabile e continuativo.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza del 19 settembre, ha così convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso il comune di Castellarano, luogo di residenza anagrafica, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza, tali da rendere necessario anche l'allontanamento dal contesto sassolese, al fine di evitare la reiterazione di reati della stessa specie.

