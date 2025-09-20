L'operazione in un appartamento del centro è scattata giovedì pomeriggio in cui alloggiava da tempo un trentaduenne italiano. Durante la perquisizione, disposta dalla procura di Modena l'ambito di specifiche indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (ketamina, hashish e cocaina), nonché strumenti di pesatura, confezionamento ed una somma in contanti superiore a 5.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Nel corso delle operazioni è giunto, presso l'abitazione stessa, anche un acquirente, subito intercettato dai militari.
Secondo quanto emerso dalle indagini, l’arrestato avrebbe ceduto, in più occasioni, cocaina, MDMA e hashish a diversi assuntori della zona, operando in modo stabile e continuativo.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza del 19 settembre, ha così convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso il comune di Castellarano, luogo di residenza anagrafica, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza, tali da rendere necessario anche l'allontanamento dal contesto sassolese, al fine di evitare la reiterazione di reati della stessa specie.
In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato
Un trentaduenne italiano residente nel reggiano. Gestiva da tempo spaccio al dettaglio di cocaina hashish e metanfetamine
L'operazione in un appartamento del centro è scattata giovedì pomeriggio in cui alloggiava da tempo un trentaduenne italiano. Durante la perquisizione, disposta dalla procura di Modena l'ambito di specifiche indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (ketamina, hashish e cocaina), nonché strumenti di pesatura, confezionamento ed una somma in contanti superiore a 5.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Nel corso delle operazioni è giunto, presso l'abitazione stessa, anche un acquirente, subito intercettato dai militari.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
L'estate continua: tanti eventi nel fine settimana in provincia
Carpi, via Roosevelt: proseguono i lavori del cantiere
Chikungunya a Carpi, disinfestazione in due nuove aree
Carpi, Pd-Avs choc sull'omicidio Kirk: 'Ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione'