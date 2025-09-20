Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato

In centro a Sassuolo aveva creato una base di spaccio: arrestato

Un trentaduenne italiano residente nel reggiano. Gestiva da tempo spaccio al dettaglio di cocaina hashish e metanfetamine

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo

L'operazione in un appartamento del centro è scattata giovedì pomeriggio in cui alloggiava da tempo un trentaduenne italiano. Durante la perquisizione, disposta dalla procura di Modena l'ambito di specifiche indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (ketamina, hashish e cocaina), nonché strumenti di pesatura, confezionamento ed una somma in contanti superiore a 5.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Nel corso delle operazioni è giunto, presso l'abitazione stessa, anche un acquirente, subito intercettato dai militari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’arrestato avrebbe ceduto, in più occasioni, cocaina, MDMA e hashish a diversi assuntori della zona, operando in modo stabile e continuativo.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza del 19 settembre, ha così convalidato l’arresto ed applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso il comune di Castellarano, luogo di residenza anagrafica, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza, tali da rendere necessario anche l'allontanamento dal contesto sassolese, al fine di evitare la reiterazione di reati della stessa specie.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni

Sassuolo, scontro auto camion, grave un uomo di 47 anni

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Modena: diciottenne tunisino arrestato per spaccio, il giudice dispone il divieto di dimora

Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese

Modena, aggredisce col coltello i carabinieri: arrestata 31enne modenese

Aggredisce i sanitari e i carabinieri e danneggia il Pronto Soccorso: arrestato 44enne marocchino

Aggredisce i sanitari e i carabinieri e danneggia il Pronto Soccorso: arrestato 44enne marocchino

Ma davvero il problema è una moschea?

Ma davvero il problema è una moschea?

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti L'estate continua: tanti eventi nel fine settimana in provincia

L'estate continua: tanti eventi nel fine settimana in provincia

Carpi, via Roosevelt: proseguono i lavori del cantiere

Carpi, via Roosevelt: proseguono i lavori del cantiere

Chikungunya a Carpi, disinfestazione in due nuove aree

Chikungunya a Carpi, disinfestazione in due nuove aree

Carpi, Pd-Avs choc sull'omicidio Kirk: 'Ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione'

Carpi, Pd-Avs choc sull'omicidio Kirk: 'Ha fatto della discriminazione e dell’odio la propria missione'