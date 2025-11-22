Sassuolo: no alla nuova moschea ai quadrati, 8000 firme raccolte dal centrodestra
Si è chiusa oggi con la petizione contro il cambio di destinazione d'uso dell'immobile acquistato dalla comunità islamica
A ciò si associano forti criticità dal punto di vista urbanistico e una totale assenza di trasparenza nella gestione
Ora il sindaco e i consiglieri di maggioranza prendano posizione. Decidano - concludono gli esponenti del centro-destra sassolese - se dare o meno importanza alle istanze di migliaria di cittadini’.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'
Modena, dall'Ausl incentivi ai medici di base per prescrivere meno esamiArticoli Recenti
'Il sindaco spieghi perché difende un disturbatore che voleva impedire una cerimonia pubblica'
Taglio Frecciarossa a Modena: 'Ennesima decisione che danneggia la nostra città'
Targa contestata, Mezzetti: 'Colpito dall'anziano col tricolore spostato a forza'
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'