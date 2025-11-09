Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo da sogno: Berardi affonda l’Atalanta a Bergamo

Sassuolo da sogno: Berardi affonda l’Atalanta a Bergamo

Ottima prestazione da parte dei neroverdi, ora in ottava posizione, a -2 dalla zona Europa

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Impresa del Sassuolo che vince 3-0 a Bergamo grazie alla doppietta di Berardi e al gol di Pinamonti. Ottima prestazione da parte dei neroverdi, ora in ottava posizione, a -2 dalla zona Europa. Il 4-3-3 pensato da Grosso ha imbrigliato il palleggio bergamasco: l’unica occasione del primo tempo da parte dell’Atalanta è stata costruita da Lookman, ma la conclusione è stata respinta di faccia da Idzes. Al 29′ del primo tempo su un pasticcio difensivo tra Hien e Ahanor, Carnesecchi ha steso Pinamonti in area, dal dischetto Berardi ha sbloccato il match.

Al secondo minuto della ripresa Pinamonti ha raddoppiato dopo la giocata individuale dello stesso Berardi. Soltanto due situazioni pericolose sono state create nella ripresa dai nerazzurri, al 21′ è arrivato il 3-0 firmato ancora da Berardi, lanciato in contropiede da Thorstvedt. Nel finale Zalewski, entrato al posto di Zappacosta, ha tentato la conclusione a giro, ma il tiro è terminato sul fondo. Non sono mancati i fischi da parte del pubblico bergamasco al termine del match. 

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5; Kossounou 4.5 (1’st Djimsiti 5), Hien 4.5, Ahanor 4.5; Bellanova 5, Ederson 4.5 (1’st De Ketelaere 5), Pasalic 5, Zappacosta 5.5 (38’st Zalewski sv); Samardzic 4.5, Lookman 5.5 (33’st Sulemana sv); Krstovic 5 (13’st Scamacca 5.5). In panchina: Rossi, Sportiello, Musah, De Roon, Kolasinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Maldini.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
Allenatore: Juric 4.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 6.5, Idzes 7.5, Muharemovic 7, Candé 6.5 (36’st Doig sv); Koné 6.5 (45’st Iannoni sv), Matic 7, Thorstvedt 7; Berardi 8 (45’st Cheddira sv), Pinamonti 7.5 (45’st Pierini sv), Fadera 7 (15’st Laurentié 6.5). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx. Allenatore: Grosso 7.

ARBITRO: Crezzini di Siena 6,5.

RETI: 29’pt rig., 21’st Berardi, 2’st Pinamonti

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 21.933. Ammoniti: Muric, Candé. Angoli 4-1. Recupero 5’pt, 4’st.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
PD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore

PD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore

Brutta sconfitta interna per il Sassuolo: prima vittoria per il Genoa

Brutta sconfitta interna per il Sassuolo: prima vittoria per il Genoa

Colpo esterno del Sassuolo, Laurienté e Pinamonti piegano il Cagliari

Colpo esterno del Sassuolo, Laurienté e Pinamonti piegano il Cagliari

Sassuolo, fugge all’Alt dei carabinieri: marocchino arrestato per spaccio

Sassuolo, fugge all’Alt dei carabinieri: marocchino arrestato per spaccio

Politeama Sassuolo, lavori verso la conclusione, si apre la fase di completamento

Politeama Sassuolo, lavori verso la conclusione, si apre la fase di completamento

Marea giallorossa al Mapei: Sassuolo battuto in casa

Marea giallorossa al Mapei: Sassuolo battuto in casa

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Ferrari campione del mondo: al Cavallino i titoli Costruttori e Piloti nel FIA WEC 2025

Ferrari campione del mondo: al Cavallino i titoli Costruttori e Piloti nel FIA WEC 2025

Sabato perfetto in Brasile per Norris, vince la sprint e conquista la pole

Sabato perfetto in Brasile per Norris, vince la sprint e conquista la pole

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Serie D, il Cittadella Vis Modena col Desenzano fa un pensierino alla vetta

Modena rimonta da brividi: col Frosinone finisce 2 a 2

Modena rimonta da brividi: col Frosinone finisce 2 a 2