San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

Ieri i carabinieri di San Felice sul Panaro hanno arrestato per furto una donna, già collaboratrice domestica presso la stessa abitazione. La donna si era introdotta nei locali utilizzando una chiave secondaria di cui conosceva la collocazione. A impedirle di portare a termine l’azione è stata la presenza di un’operatrice socio-sanitaria, la quale ha prontamente allertato i carabinieri.

I militari hanno immediatamente individuato la donna nascosta nel sottotetto e, a seguito di perquisizione personale, l’hanno trovata in possesso di attrezzi da scasso, successivamente sequestrati.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestata è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, in attesa del giudizio direttissimo.

Oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo l’Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’Obbligo di dimora nel comune di San Felice sul Panaro e la permanenza notturna in casa, dalle 22 alle 7.

