Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

San Felice, sorpresa a rubare: arrestata ex donna delle pulizie

A impedirle di portare a termine l’azione è stata la presenza di un’operatrice socio-sanitaria, la quale ha prontamente allertato i carabinieri

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Ieri i carabinieri di San Felice sul Panaro hanno arrestato per furto una donna, già collaboratrice domestica presso la stessa abitazione. La donna si era introdotta nei locali utilizzando una chiave secondaria di cui conosceva la collocazione. A impedirle di portare a termine l’azione è stata la presenza di un’operatrice socio-sanitaria, la quale ha prontamente allertato i carabinieri.
I militari hanno immediatamente individuato la donna nascosta nel sottotetto e, a seguito di perquisizione personale, l’hanno trovata in possesso di attrezzi da scasso, successivamente sequestrati.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestata è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, in attesa del giudizio direttissimo.
Oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo l’Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’Obbligo di dimora nel comune di San Felice sul Panaro e la permanenza notturna in casa, dalle 22 alle 7.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

San Felice, appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo

San Felice, appaltati i lavori per il recupero di Torre Borgo

Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri

Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri

Droga in tasca e a casa: arrestato spacciatore

Droga in tasca e a casa: arrestato spacciatore

Trova un borsello con 1600 euro e lo consegna ai carabinieri

Trova un borsello con 1600 euro e lo consegna ai carabinieri

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Furto, minacce, armi: 14 persone denunciate dai CC in una settimana

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Articoli Recenti Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Il profumo del 'Mosto Cotto' invade Spilamberto

Ospedale Mirandola, annuncio Ausl: i posti letto di Terapia Semintensiva arriveranno

Ospedale Mirandola, annuncio Ausl: i posti letto di Terapia Semintensiva arriveranno