Droga in tasca e a casa: arrestato spacciatore

È un 28enne reggiano residente a Vignola, fermato nel corso di un controllo dei Carabinieri. Poche ore dopo un ventenne nordafricano fermato con hashish in pieno centro

Ieri sera, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nell’ambito di un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e del fenomeno degli stupefacenti, hanno portato a termine due distinte operazioni.
In via Salvo d’Acquisto, un 28enne reggiano, residente a Vignola, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, già suddivisi in 5 dosi, e di 350,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, occultati all’interno dei vestiti e delle calzature, ulteriori 77 grammi di hashish e 5,5 grammi di marijuana, suddivisi in complessive 15 dosi pronte per la vendita.
Estendendo gli accertamenti anche presso l’abitazione di residenza, i militari hanno sequestrato altri 80 grammi di hashish (25 dosi), 25 grammi di marijuana (5 dosi), tre piante di canapa indiana dotate di impianto di illuminazione e irrigazione, semi della stessa pianta, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed appunti riconducibili ad una fiorente attività di spaccio.

Nella mattinata odierna il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Sempre nella stessa fascia oraria, in via Cavedoni, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Modena un 20enne, di origini nordafricane, trovato in possesso di 1,6 grammi di hashish, destinati all’uso personale.

