Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri

Nonostante ci si trovi a pochi metri dal centro prelievi e dei servizi sanitari dell'Ausl di Modena gli edifici interni l'area di via Minutara nel comparto dell'ex caserma Setti continua a essere oggetto di occupazioni abusive da parte di stranieri è senza fissa dimora. Uno stabile immenso nelle dimensioni e nella superficie già oggetto del protocollo d'Intesa con il Comune che nel 2016 lo trasferi dall'uso dell'Aeronautica a quello al servizio dell'Accademia militare. Che ne cessò a propria volta l'utilizzo. Lasciando quegli spazi da migliaia di metri quadri abbandonati di fatto a loro stessi. Al punto da essere oggetto di incursioni e di occupazioni. Aumentandone il degrado nell'area a pochi metri dagli Hangar ancora utilizzati dall'Ausl per i servizi sanitari, compresi quelli relativi all'analisi sanitarie sugli stranieri richiedenti asilo. Azienda che proprio di recente ha affidato un servizio di vigilanza esterna per prevenire e ridurre il fenomeno dei furti sulle auto degli utenti e degli operatori posteggiate in zona.



Nell'agosto agosto scorso un’altra operazione dei Carabinieri aveva liberato diversi locali aveva liberato da presenze abusive. Una tregua durata pochissimo al punto che un'ispezione dell'Arma nelle scorse ore ha portato a nuovi risultati.



Durante il sopralluogo dello scorso 30 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena hanno identificato all’interno di una stanza un cittadino tunisino di 28 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale ma privo di domicilio, denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di invasione di edifici.



A seguito di questi episodi, questa mattina sono stati messi in sicurezza tutti gli accessi agli immobili non utilizzati per prevenire nuove intrusioni e tutelare ulteriormente la sicurezza pubblica.

