Con punta da trapano ferisce e rapina la titolare di un bar: arrestato

È accusato di rapina aggravata e lesioni personali aggravate il 52enne residente a Serramazzoni arrestato dai Carabinieri di Maranello in flagranza di reato.

I fatti riportano al primo ottobre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto in un bar del centro cittadino, dove avrebbe aggredito violentemente la titolare colpendola più volte al capo e alle braccia con una pesante punta da trapano, procurandole lesioni. Dopo aver sottratto l’incasso, si sarebbe poi dato alla fuga a bordo di un’autovettura risultata a noleggio.



L’allarme lanciato nell’immediato ha attivato il piano di ricerca disposto dalla Compagnia Carabinieri di Sassuolo, con il coordinamento del Nucleo Operativo e Radiomobile e il supporto delle Stazioni limitrofe. Dopo circa due ore, il fuggitivo è stato intercettato e bloccato sulla Strada Statale 12, in località Torre Maina, a bordo dello stesso veicolo.



Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto l’arma utilizzata per l’aggressione, parte della refurtiva, oltre a una quantità di sostanza stupefacente.

Al termine dell’udienza di convalida, tenutasi ieri su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

