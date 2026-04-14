Domenica sera i carabinieri di Savignano sul Panaro, con il supporto dei militari della Stazione di Castelvetro di Modena, hanno denunciato due uomini, di 26 e 28 anni, di nazionalità tunisina, per ricettazione.
I due indagati sono stati controllati, alle 20:45 in via Che Guevara, a bordo di un suv, il cui furto era stato denunciato dal proprietario, nella stessa mattinata, a Vignola.
Nel corso degli accertamenti, all’interno del bagagliaio del veicolo sono state rinvenute anche due biciclette, delle quali una sprovvista della ruota anteriore, di probabile provenienza furtiva, entrambe sottoposte a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.
L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Uno dei due stranieri, risultato irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti identificativi, è stato inizialmente sottoposto a fermo per identificazione e, nella serata di ieri, accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari dove, tuttora, permane in attesa di essere espulso dal territorio nazionale.
Savignano, recuperata un’auto rubata: denunciati due tunisini per ricettazione
I due indagati sono stati controllati, alle 20:45 in via Che Guevara, a bordo di un suv, il cui furto era stato denunciato la mattina
Domenica sera i carabinieri di Savignano sul Panaro, con il supporto dei militari della Stazione di Castelvetro di Modena, hanno denunciato due uomini, di 26 e 28 anni, di nazionalità tunisina, per ricettazione.
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