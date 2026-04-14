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Savignano, recuperata un’auto rubata: denunciati due tunisini per ricettazione

Savignano, recuperata un’auto rubata: denunciati due tunisini per ricettazione

I due indagati sono stati controllati, alle 20:45 in via Che Guevara, a bordo di un suv, il cui furto era stato denunciato la mattina

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Domenica sera i carabinieri di Savignano sul Panaro, con il supporto dei militari della Stazione di Castelvetro di Modena, hanno denunciato due uomini, di 26 e 28 anni, di nazionalità tunisina, per ricettazione.
I due indagati sono stati controllati, alle 20:45 in via Che Guevara, a bordo di un suv, il cui furto era stato denunciato dal proprietario, nella stessa mattinata, a Vignola.
Nel corso degli accertamenti, all’interno del bagagliaio del veicolo sono state rinvenute anche due biciclette, delle quali una sprovvista della ruota anteriore, di probabile provenienza furtiva, entrambe sottoposte a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.
L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Uno dei due stranieri, risultato irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti identificativi, è stato inizialmente sottoposto a fermo per identificazione e, nella serata di ieri, accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari dove, tuttora, permane in attesa di essere espulso dal territorio nazionale.

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