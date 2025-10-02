Trova un borsello con 1600 euro e lo consegna ai carabinieri

Una storia a lieto fine, simbolo di un alto senso civico e di onestà e fiducia nelle istituzioni.

Nella giornata di martedì, una signora modenese aveva prelevato la somma di 1.600 euro da un istituto bancario del centro storico di Modena per alcune commissioni. Solo in un secondo momento si è accorta di aver smarrito il borsello contenente il denaro e le chiavi di casa, temendo di averlo definitivamente perso.

Fortunatamente una cittadina, trovando il borsello abbandonato in strada, ha deciso di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Modena Viale Tassoni, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.

I militari, hanno avviato una breve indagine per risalire alla proprietaria, riuscendo in poco tempo a rintracciarla e a restituirle quanto smarrito.

'Il gesto di esemplare senso civico compiuto dalla cittadina - commenta il comando provinciale dei Carabinieri di modena-incarna quei valori di legalità, fiducia e onestà che da sempre l’Arma dei Carabinieri promuove e difende'

