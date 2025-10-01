Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'

'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'

Cisint e Bertoldi (Lega): 'L’Amministrazione comunale getti la maschera: dica chiaramente quali sono i suoi intenti o revochi subito la concessione'

'È evidente, l’edificio di via Spontini a Modena viene utilizzato come moschea. Basta guardare la stessa pagina social della comunità islamica, che pubblicizza l’edificio come luogo di culto con appuntamenti di preghiera. Le attività religiose vengono solo formalmente mascherate da iniziative “culturali” o “sociali”, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Per questo è Incomprensibile e inaccettabile la posizione dell’Amministrazione comunale, che ha praticamente regalato – a prezzo di saldo – uno spazio pubblico a una confessione religiosa che, ad oggi, non ha voluto siglare un’Intesa con lo Stato italiano. Lo dicano chiaramente: interessano i voti degli islamici, e per ottenerli si è disposti a concedere loro spazi pubblici? Qui siamo di fronte a interessi particolari e scelte ideologiche che sacrificano spazi utili alla collettività in nome di calcoli politici'. Così Anna Maria Cisint, europarlamentare Lega, e il capogruppo in Consiglio comunale a Modena Bertoldi.
'I cittadini di Modena sono stati forse consultati? Sono d’accordo che gli spazi pubblici vengano regalati all’Islam e non messi a disposizione di altre comunità o di chi davvero si occupa di sociale?
Le moschee rappresentano troppo spesso luoghi dove prolifera il fondamentalismo islamico, dove si predicano odio verso l’Occidente e regole incompatibili con il nostro ordinamento democratico.
Non è un caso se l’Islam, come religione, non è ancora riuscito a trovare un’intesa con lo Stato italiano: troppi aspetti restano in contrasto con la nostra Costituzione, a partire dai diritti e dalle libertà delle donne. Per queste ragioni servono controlli più stringenti e non regali mascherati. L’Amministrazione comunale getti la maschera: dica chiaramente quali sono i suoi intenti o revochi subito la concessione, restituendo lo spazio a realtà che portino vero valore sociale alla comunità modenese'.
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Modena, minorenne gambiano sorpreso con droga e coltello al parco Novi Sad: arrestato

Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali

Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari

Policlinico Modena, primo intervento combinato chirurgia oncologica senologica con approccio mini-invasivo

Modena allo stadio dei Marmi: stasera contro la Carrarese per continuare a volare alto

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Pd Mirandola: 'Aimag in Hera, progetto naufragato: ora il Cda di Aimag si dimetta'

'Stop a farmaci israeliani nella farmacia comunale di Castelnuovo: gravissimo, presento esposto'

Regione Emilia Romagna, dal Pd solidarietà a Francesca Albanese

