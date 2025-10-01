'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'
Cisint e Bertoldi (Lega): 'L’Amministrazione comunale getti la maschera: dica chiaramente quali sono i suoi intenti o revochi subito la concessione'
'I cittadini di Modena sono stati forse consultati? Sono d’accordo che gli spazi pubblici vengano regalati all’Islam e non messi a disposizione di altre comunità o di chi davvero si occupa di sociale?
Le moschee rappresentano troppo spesso luoghi dove prolifera il fondamentalismo islamico, dove si predicano odio verso l’Occidente e regole incompatibili con il nostro ordinamento democratico.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Policlinico Modena, primo intervento combinato chirurgia oncologica senologica con approccio mini-invasivo
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umiliaArticoli Recenti
Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta
Pd Mirandola: 'Aimag in Hera, progetto naufragato: ora il Cda di Aimag si dimetta'
'Stop a farmaci israeliani nella farmacia comunale di Castelnuovo: gravissimo, presento esposto'
Regione Emilia Romagna, dal Pd solidarietà a Francesca Albanese