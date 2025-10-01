Il Modena frena: con la Carrarese finisce 0-0

Pareggio esterno del Modena allo stadio dei Marmi: i gialli non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara giocata con discreta intensità, nella quale però il Modena, complici gli impegni ravvicinati, non è apparso così brillante come nelle ultime gare; gialli mai pericolosi davanti che recriminano però nel finale per un episodio sospetto in area di rigore ai danni di Sersanti; un pareggio che fa classifica su un campo sintetico che ha evidente fastidio al Modena, incapace di sviluppare le sue solite trame di gioco.Sottil sceglie un po’ di turnover, contravvenendo alle indicazioni della vigilia; nell’undici di partenza, davanti a Chichizola, ci sono Tonoli, Adorni, e Dellavalle; nella linea a cinque, conferme per Zampano, Gerli e Zanimacchia, mentre per gli interni, spazio a Magnino (al debutto da titolare quest’anno) e Pyythia; davanti invece la sorpresona: subito in campo la coppia Defrel e Mendes, titolare dall’inizio insieme per la prima volta quest’anno. Nella Carrarese ci sono dall’inizio gli ex Schiavi, Bohzanj e Abiuso.Pronti via, e dopo due minuti locali subito pericolosi: filtrante di Abiuso per Finotto che si presenta da solo davanti a Chichizola che di piede respinge la conclusione.Scampato il pericolo, il Modena si riassesta e prende le misure; si gioca a buon ritmo, squadre guardinghe ma di tiri in porta e occasioni da rete non se ne vedono né da una parte né dall’altra; il campo in sintetico sembra non aiutare il Modena, che fatica molto di più nella costruzione del gioco, mentre i toscani sono ovviamente più a loro agio; poche manovre, poco gioco, e molta confusione in campo da parte di entrambe le squadre, che non trovano sbocchi davanti.Nella ripresa subito Santoro per Pyythia, ammonito nel finale di primo tempo. Al 59’ fiammata della Carrarese: girata a rete di Finotto e Chichizola si distende a sinistra respingendo bene in angolo. Al 61’ Sottil muove la panchina: dentro Cotali (alla prima apparizione quest’anno), Di Mariano e Gliozzi, per Zanimacchia, un impalpabile Mendes, oggi quasi un fantasma, e Defrel apparso non ancora al meglio.Al 70’ tentativo di Gliozzi di testa, alto; la partita non offre particolari spunti di interesse; si gioca a buon ritmo ma non si vedono occasioni da rete. Il Modena controlla il campo senza mai spingere con decisione; al 81’ Sersanti per Magnino, già ammonito.La partita si trascina stancamente verso la fine; l’arbitro concede 3’ di recupero e a pochi secondi dalla fine, Sersanti cinturato in area finisce a terra in mischia susseguente a calcio d’angolo, tutto il Modena protesta, il Var fa un rapido check nel quale nulla viene ravvisato e l’arbitro fischia la fine.Il Modena mantiene l’imbattibilità, prosegue nella sua striscia positiva e sale di nuovo in testa alla classifica appaiando a quota 14 il Frosinone.Modena di nuovo in campo domenica sera alle 19.30 al Braglia contro l’Entella per chiudere il miniciclo di tre gare in otto giorni prima della sosta.