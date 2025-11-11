Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina perde per 4 mesi Matteo Caselli

Eccellenza, la Cdr Mutina perde per 4 mesi Matteo Caselli

La società del patron Morselli quasi sicuramente tornerà sul mercato che si riaprirà il 1 dicembre

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

E' più grave del previsto l'infortunio a Matteo Caselli, centrocampista della Cdr Mutina. Il centrocampista classe ’94 ex Cittadella ha infatti accusato un problema al tendine del piede che lo costringerà a breve ad andare sotto i ferri: saranno come minimo 4 mesi di stop, magari potrà rientrare nel finale di stagione, ma non prima. La società del patron Morselli quasi sicuramente tornerà sul mercato che si riaprirà il 1 dicembre. Da valutare c’è anche Cremaschi che ha saltato la trasferta di Salsomaggiore per un problema all’adduttore.

Intanto, sempre per quanto riguarda il girone A di Eccellenza, il Salsomaggiore, proprio dopo la sconfitta per 0-3 di domenica contro la Cdr Mutina, ha deciso di cambiare l'allenatore. Esonerato Francesco Cristiani, al suo posto è stato preso Sandro Melotti, che lunedì aveva interrotto il rapporto col Boretto. Diciamo che i problemi del Salso non sono però quelli dell'allenatore, squadra che si è molto indebolita in estate con la partenza dei pezzi migliori e con sostituti non all'altezza.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, la Cdr Mutina continua la risalita: anche il Salso va ko

Eccellenza, la Cdr Mutina continua la risalita: anche il Salso va ko

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Zola ko

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Zola ko

La Cdr Mutina al fianco de 'Il Cesto di ciliegie'

La Cdr Mutina al fianco de 'Il Cesto di ciliegie'

Eccellenza, la Cdr Mutina va sul 3-1 poi si fa raggiungere dal Campagnola

Eccellenza, la Cdr Mutina va sul 3-1 poi si fa raggiungere dal Campagnola

Eccellenza, Cdr Mutina beffata a Brescello

Eccellenza, Cdr Mutina beffata a Brescello

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi s'inchina alla capolista Agazzanese

Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi s'inchina alla capolista Agazzanese

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Promozione, La Pieve si sblocca: ecco la prima vittoria. Tutti i tabellini

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Terza categoria, la Cognentese ritira la squadra per un fallo. E' polemica

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Ecco la nuova Ferrari One-Off SC40

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Il Modena rimane capolista, pareggio di carattere al Barbera

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Promozione, la Sanmichelese torna a correre e rifila 4 gol al Correggio. Tutti i tabellini

Lamborghini, ecco la nuova Temerario da competizioni

Lamborghini, ecco la nuova Temerario da competizioni

Altra sconfitta per il Volley Modena, sorride in volata Imola

Altra sconfitta per il Volley Modena, sorride in volata Imola

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica

Eccellenza, il Terre di Castelli liquida la Bobbiese e risale la classifica