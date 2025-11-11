Eccellenza, la Cdr Mutina perde per 4 mesi Matteo Caselli

E' più grave del previsto l'infortunio a Matteo Caselli, centrocampista della Cdr Mutina. Il centrocampista classe ’94 ex Cittadella ha infatti accusato un problema al tendine del piede che lo costringerà a breve ad andare sotto i ferri: saranno come minimo 4 mesi di stop, magari potrà rientrare nel finale di stagione, ma non prima. La società del patron Morselli quasi sicuramente tornerà sul mercato che si riaprirà il 1 dicembre. Da valutare c’è anche Cremaschi che ha saltato la trasferta di Salsomaggiore per un problema all’adduttore.

Intanto, sempre per quanto riguarda il girone A di Eccellenza, il Salsomaggiore, proprio dopo la sconfitta per 0-3 di domenica contro la Cdr Mutina, ha deciso di cambiare l'allenatore. Esonerato Francesco Cristiani, al suo posto è stato preso Sandro Melotti, che lunedì aveva interrotto il rapporto col Boretto. Diciamo che i problemi del Salso non sono però quelli dell'allenatore, squadra che si è molto indebolita in estate con la partenza dei pezzi migliori e con sostituti non all'altezza.

Matteo Pierotti