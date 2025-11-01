La Cdr Mutina al fianco de 'Il Cesto di ciliegie'
Il patron Morselli: 'La prevenzione è fondamentale in questi tipi di tumori. E nel nostro piccolo è un orgoglio poter fare qualcosa'
Si può segnare un gol, quello in favore della prevenzione, anche senza che la palla finisca in rete.
L’Atletic Cdr Mutina ha scelto di farlo sposando la causa de “Il cesto di ciliege”, associazione modenese (con sede in via Ciro Menotti 137, presso l’ex mercato ortofrutticolo) impegnata nel sostegno globale alla donna colpita dal tumore al seno. Fondata nel maggio del 2000, l’associazione guidata dalla presidente Carmela Mastroianni aiuta le donne ad affrontare l’esperienza della malattia e ribadisce che il tumore del seno può essere sconfitto attraverso la diagnosi precoce, l’informazione, l’adesione alla terapia e il supporto pratico e psicologico. E proprio sulla prevenzione si fonda la scelta della società orange, che nelle proprie gare casalinghe del campionato di Eccellenza allo stadio “Bolelli” di Campogalliano distribuisce al pubblico brochure, volantini e materiale informativo sull’attività de “Il cesto di ciliege”, regalando anche il fiocco rosa che ricorda la prevenzione, indossato prima e dopo la gara anche dallo staff dirigenziale, tecnico e dai giocatori di mister Paganelli.
dell’associazione'. Ogni anno in Italia si registrano oltre 56mila nuovi casi di tumore del seno, un numero ancora molto elevato. Grazie alla prevenzione, però, le possibilità di guarigione superano il 90%. 'Di solito sono le donne a fare qualcosa per le donne – spiega Abram – questa volta invece è bello vedere una squadra maschile in prima linea, coi ragazzi che portando a casa il volantino e la spilletta possono mandare un messaggio alle donne che hanno più care, mamme, sorelle, fidanzate e mogli'.
