Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Un murales del modenese Luca Zamoc, dedicato Cesare Leonardi, è apparso in questi giorni sul contestato studentato alla Sacca. Il palazzone, voluto dalla giunta Muzzarelli, è stato duramente contestato dall'opposizione e criticato anche all'interno della giunta Mezzetti, soprattutto per il suo aspetto estetico. Un palazzone dormitorio che - a detta di molti - rischia di trasformarsi in un nuovo Errenord. Ora, con questa colorata opera, si tenta di inserire una pennellata d'arte in quella che, sempre a detta dei critici, appare come una bruttura urbanistica.

'Una bellissima opera. Speriamo che aiuti l'orribile architettura dell'edificio' - commenta sui social l'ex assessore Daniele Sitta.

