Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

'Una bellissima opera. Speriamo che aiuti l'orribile architettura dell'edificio' - commenta sui social l'ex assessore Daniele Sitta

Un murales del modenese Luca Zamoc, dedicato Cesare Leonardi, è apparso in questi giorni sul contestato studentato alla Sacca. Il palazzone, voluto dalla giunta Muzzarelli, è stato duramente contestato dall'opposizione e criticato anche all'interno della giunta Mezzetti, soprattutto per il suo aspetto estetico. Un palazzone dormitorio che - a detta di molti - rischia di trasformarsi in un nuovo Errenord. Ora, con questa colorata opera, si tenta di inserire una pennellata d'arte in quella che, sempre a detta dei critici, appare come una bruttura urbanistica.
'Una bellissima opera. Speriamo che aiuti l'orribile architettura dell'edificio' - commenta sui social l'ex assessore Daniele Sitta.

Dalla Sacca alla Crocetta percorrendo il degrado

Modena, fermare edificazione di una tensostruttura in area pubblica alla Sacca

'Dormitorio alla Sacca: per la commissione qualità architettonica di Modena va bene così?'

'Modena, Campus X: tradito il progetto iniziale dello studentato'

Studentato ex Corni, Giacobazzi (FI): ‘Costellazioni ed R-Nord precedenti preoccupanti'

Pd: 'Studentato alla Sacca, risponde agli obiettivi di Modena città universitaria'

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Bus seta: solo 7 autisti in più dall'Accademy, la carenza rimane

Campanella alle scuole superiori: in 36.000 in aula, aumentano le classi ma le prime iniziano a calare

Incubo Porrettana: i cantieri saranno divisi in due fasi e stop a Natale

