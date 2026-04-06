Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

A seguito di una rissa avvenuta intorno alle 7. L'uomo, un 37enne, soccorso lungo via Razzaboni

2 minuti di lettura

Una lite scoppiata all’alba di Pasqua che avrebbe visto l'aggressione con arma da taglio di un uomo da parte di un gruppo di persone tra via del Tirassegno e via Razzaboni, poco prima delle ore 7 di ieri mattina. Un uomo di 37 anni è stato ferito con più coltellate alle gambe e all’addome ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara con profonde ferite da arma da taglio.
Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato in via del Tirassegno, all'altezza del circolo Libera. Qui un gruppo di persone avrebbe iniziato a discutere animatamente. La lite sarebbe poi proseguita mentre il gruppo si spostava verso via Razzaboni, nei pressi dell’ingresso del parcheggio Hera. Forse per un tentativo di fuga della vittima dell'aggressione che per i colpi ricevuti si è accasciato tra l'erba delle aiuole dove è stato raggiunto dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Modena che hanno da subito avviato le indagini sul gruppo di persone presenti e sull'aggressore che si è dato alla fuga e sulla motivazioni della violenta aggressione.

 

Dalle prime ricostruzioni anche da parte di alcuni testimoni presenti nella zona di passaggio, visto l'accesso al parcheggio dei dipendenti era, diverse persone, reduci da una festa nel vicino locale erano state notate discutere animatamente su via del Tirassegno. Una situazione peraltro solita nella zona nelle notti del fine settimana nelle quali vengono segnalate persone in stato di alterazione psicofisica bivaccare sulla strada o in aree pubbliche, creando problemi anche nell'area della sede Hera, dove la vigilanza all'accesso da via Del Tirassegno è stata per questo motivo rafforzata.

Articolo in aggiornamento

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Guardiamoci negli occhi
Articoli più Letti Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Falso tampone Green Pass: il centrosinistra chiede le dimissioni del capogruppo Fdi in Emilia Romagna

Falso tampone Green Pass: il centrosinistra chiede le dimissioni del capogruppo Fdi in Emilia Romagna

Articoli Recenti Modena, tutti i reddti di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

Modena, tutti i reddti di assessori e consiglieri: Camporota e Abrate paperoni

'Aggressione al Ps del Policlinico: che fine ha fatto il Patto per Modena sicura?'

'Aggressione al Ps del Policlinico: che fine ha fatto il Patto per Modena sicura?'

Frecciarossa confermato a Modena: il M5S plaude e rilancia sul potenziamento della mobilità regionale in 5 punti

Frecciarossa confermato a Modena: il M5S plaude e rilancia sul potenziamento della mobilità regionale in 5 punti

Vignola, Pasini incalza sulla sicurezza: 'Il sistema di videosorveglianza funziona al 50%'

Vignola, Pasini incalza sulla sicurezza: 'Il sistema di videosorveglianza funziona al 50%'