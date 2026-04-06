Accoltellato la mattina di Pasqua in via del Tirassegno: grave all'ospedale

Una lite scoppiata all’alba di Pasqua che avrebbe visto l'aggressione con arma da taglio di un uomo da parte di un gruppo di persone tra via del Tirassegno e via Razzaboni, poco prima delle ore 7 di ieri mattina. Un uomo di 37 anni è stato ferito con più coltellate alle gambe e all’addome ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara con profonde ferite da arma da taglio.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato in via del Tirassegno, all'altezza del circolo Libera. Qui un gruppo di persone avrebbe iniziato a discutere animatamente. La lite sarebbe poi proseguita mentre il gruppo si spostava verso via Razzaboni, nei pressi dell’ingresso del parcheggio Hera. Forse per un tentativo di fuga della vittima dell'aggressione che per i colpi ricevuti si è accasciato tra l'erba delle aiuole dove è stato raggiunto dai sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo di Modena che hanno da subito avviato le indagini sul gruppo di persone presenti e sull'aggressore che si è dato alla fuga e sulla motivazioni della violenta aggressione.



Dalle prime ricostruzioni anche da parte di alcuni testimoni presenti nella zona di passaggio, visto l'accesso al parcheggio dei dipendenti era, diverse persone, reduci da una festa nel vicino locale erano state notate discutere animatamente su via del Tirassegno. Una situazione peraltro solita nella zona nelle notti del fine settimana nelle quali vengono segnalate persone in stato di alterazione psicofisica bivaccare sulla strada o in aree pubbliche, creando problemi anche nell'area della sede Hera, dove la vigilanza all'accesso da via Del Tirassegno è stata per questo motivo rafforzata.Articolo in aggiornamento