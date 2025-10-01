Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

È un 36enne tunisino. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto 193 involucri dì cocaina. Il giudice ha disposto il divieto di dimora

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Erano le 2 di notte quando l'uomo, 36enne tunisino, e uscito dal portone del residence Costellazioni, a Modena, e notando la presenza degli agenti della Polizia di Stato impegnati in un controllo della zona, è tornato indietro, rientrando nello stabile come per eludere un eventuale controllo.
Gli agenti, mossi dell’atteggiamento sospetto del 36enne, lo hanno raggiunto, fermato, facendosi accompagnare nell'abitazione in cui vive.

All’interno sono stati rinvenuti circa 280 grammi di hashish divisa in 10 involucri, 193 involucri di circa 104 grammi di cocaina, la somma in contanti di 200 euro divisa in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali

Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali

Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari

Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari

Policlinico Modena, primo intervento combinato chirurgia oncologica senologica con approccio mini-invasivo

Policlinico Modena, primo intervento combinato chirurgia oncologica senologica con approccio mini-invasivo

Modena allo stadio dei Marmi: stasera contro la Carrarese per continuare a volare alto

Modena allo stadio dei Marmi: stasera contro la Carrarese per continuare a volare alto

Modena, bullismo in stazione: baby gang di tre minorenni aggredisce coetaneo

Modena, bullismo in stazione: baby gang di tre minorenni aggredisce coetaneo

Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Scuola di politica femminista per celebrare ottanta anni di UDI

Scuola di politica femminista per celebrare ottanta anni di UDI

One brain, one health: un cervello, una salute. Nuove frontiere della neurofarmacologia

One brain, one health: un cervello, una salute. Nuove frontiere della neurofarmacologia

Scatta la manovra antismog, ma con Move-In chi paga può circolare anche con euro 0

Scatta la manovra antismog, ma con Move-In chi paga può circolare anche con euro 0

Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare

Modena, spaccio al parco XXII aprile: arresto in diretta di uno straniero irregolare