Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

Erano le 2 di notte quando l'uomo, 36enne tunisino, e uscito dal portone del residence Costellazioni, a Modena, e notando la presenza degli agenti della Polizia di Stato impegnati in un controllo della zona, è tornato indietro, rientrando nello stabile come per eludere un eventuale controllo.

Gli agenti, mossi dell’atteggiamento sospetto del 36enne, lo hanno raggiunto, fermato, facendosi accompagnare nell'abitazione in cui vive.



All’interno sono stati rinvenuti circa 280 grammi di hashish divisa in 10 involucri, 193 involucri di circa 104 grammi di cocaina, la somma in contanti di 200 euro divisa in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.

