La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina italiana di 43 anni, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di danneggiamento aggravato presso una struttura sanitaria pubblica.
I fatti riportano al primo pomeriggio di ieri. Intorno alle ore 13.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un centro di accoglienza diurna per persone affette da dipendenze, a seguito di segnalazione all’112NUE relativa alla presenza di una donna, in evidente alterazione psicofisica, che stava dando in escandescenza.
Arrivati sul posto, la 43enne - nonostante i tentativi di calmarla da parte degli agenti - ha continuato nel suo atteggiamento violento. Trasferita subito dopo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, ha iniziato a inveire e a minacciare i sanitari del “Triage”, per poi lanciare a terra una confezione di mascherine, colpire con un pugno il vetro divisorio, staccandolo dalla sua sede e facendolo cadere a terra.
L’indagata è risulta già destinataria della misura cautelare del divieto di dimora a Modena.
Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata
Bloccata dalla polizia una quarantatreenne già nota le forze dell'ordine per reati di danneggiamento
La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina italiana di 43 anni, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di danneggiamento aggravato presso una struttura sanitaria pubblica.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Robot anti bomba, agenti a cavallo e preghiere a San Michele: la Polizia di Stato celebra il patrono
Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti
Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale
Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'
Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorsoArticoli Recenti
Reggio, furgone tampona pullman di turisti in autostrada: muore un 40enne
Serramazzoni, il trattore si ribalta, muore a 81 anni
Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini
Spruzza spray urticante ad un vigilantes e lo minaccia con un machete: bloccato 16enne