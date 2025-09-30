Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Minaccia personale e danneggia il pronto soccorso di Baggiovara: arrestata

Bloccata dalla polizia una quarantatreenne già nota le forze dell'ordine per reati di danneggiamento

1 minuto di lettura
La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina italiana di 43 anni, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di danneggiamento aggravato presso una struttura sanitaria pubblica.

I fatti riportano al primo pomeriggio di ieri. Intorno alle ore 13.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un centro di accoglienza diurna per persone affette da dipendenze, a seguito di segnalazione all’112NUE relativa alla presenza di una donna, in evidente alterazione psicofisica, che stava dando in escandescenza.

Arrivati sul posto, la 43enne - nonostante i tentativi di calmarla da parte degli agenti - ha continuato nel suo atteggiamento violento. Trasferita subito dopo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, ha iniziato a inveire e a minacciare i sanitari del “Triage”, per poi lanciare a terra una confezione di mascherine, colpire con un pugno il vetro divisorio, staccandolo dalla sua sede e facendolo cadere a terra.
L’indagata è risulta già destinataria della misura cautelare del divieto di dimora a Modena.


