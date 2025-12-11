Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola: si rompono un tubo dell'acqua al Pronto Soccorso e due ambulanze in un giorno

La rottura idraulica aveva provocato lo stop all'impianto di riscaldamento e l'allagamento dei locali. Il mezzo fuori uso è stato sostituito

Pomeriggio di emergenza ma non sanitaria ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale di Mirandola. Ieri pomeriggio si è verificata la rottura di una tubatura idrica. Il guasto, che non ha determinato interruzioni di servizio, è già in via di risoluzione e oggi l'impianto di riscaldamento sarà ripristinato: nel frattempo per riscaldare i locali è stato utilizzato l'impianto a tutt'aria. I tecnici sono intervenuti immediatamente interrompendo il flusso di acqua e aspirando quella fuoriuscita sul pavimento e nella controsoffittatura, mettendo in sicurezza l’area ed evitando così ulteriori danneggiamenti. Per alcune ore è stato interdetto l’utilizzo del corridoio e di un ambulatorio adiacente, con l’allestimento di un percorso alternativo all’interno del PS. L’evento non ha avuto comunque conseguenze su pazienti e operatori, anche grazie all’impegno dei professionisti del Pronto Soccorso, degli operatori del Servizio tecnico e dei dirigenti della Direzione sanitaria dell’Ospedale e della Direzione di Presidio, che hanno lavorato fino a tarda sera per accelerare il ritorno della situazione alla normalità.

Nella stessa giornata, sempre nel Distretto di Mirandola, si è verificato un guasto al motore su un’ambulanza in servizio su un codice minore, anche in questo caso senza conseguenze per paziente e professionisti. Avvisata la Centrale Operativa dell’accaduto, in pochi minuti è giunto sul posto un altro mezzo, che ha portato a termine il servizio. Nel pomeriggio si è verificato un altro guasto a un’ambulanza, prontamente sostituita da un altro mezzo grazie alla flessibilità della rete del soccorso provinciale, attrezzata per questo tipo di eventi.
'La Direzione aziendale - specifica l'Ausl - sta monitorando con attenzione le situazioni contingenti, spesso frutto di usura e deterioramento presenti in alcune aree delle strutture sanitarie, dedicando risorse straordinarie alla manutenzione, con l’obiettivo di rendere questi interventi stabili e costanti anche negli anni a venire'

