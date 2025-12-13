Annuncio di casa vacanza truffaldino: ventunenne denunciato

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino italiano di 21 anni per truffa.

Nell’aprile scorso, una donna si era rivolta alla Polizia in quanto, dopo aver contattato una persona per un annuncio online di locazione di un appartamento a San Vito Lo Capo e aver effettuato a favore del proprietario un bonifico di 200 euro a titolo di caparra, quest’ultimo aveva smesso di rispondere alle sue chiamate e ai suoi messaggi, rendendosi irreperibile.

L’attività d’indagine svolta dal personale del Commissariato di Carpi ha permesso di risalire all’identità del 21enne.



