False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino

La prima, 26enne, aveva fornito false generalità per ottenere il permesso di soggiorno. Il secondo, irregolare, era prossimo all'uscita dal carcere

Prosegue l’attività di contrasto della Polizia di Stato all’immigrazione clandestina disposta dal Questore di Modena Lucio Pennella: da inizio settimana, infatti, sono stati allontanati dal territorio nazionale altri due cittadini stranieri irregolari.

In particolare, una cittadina albanese di 26 anni, arrivata in Italia in regime di esenzione visto, aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno dichiarando falsamente di convivere con la sorella cittadina italiana. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha quindi istruito le pratiche per la sua espulsione e la 26enne è stata rimpatriata in Albania.

Lo stesso è accaduto ad un cittadino marocchino di 25 anni, attualmente detenuto nel carcere di Modena per gravi reati, ma che a breve sarebbe stato scarcerato per fine pena. Ottenuta l'espulsione da parte del magistrato di sorveglianza, il 25enne è stato rimpatriato in Marocco da personale della Polizia di Stato.

