In auto con revolver e cocaina, arrestato

Un 26enne di origine albanese fermato in zona S.Anna a Modena. Nel suo appartamento gli agenti hanno trovato altra droga e la targa di un'auto rubata

Deve rispondere del reato di detenzione illegale di un’arma da fuoco e denunciato ricettazione la Polizia di Stato di Modena un cittadino albanese di 26 anni arrestato dalla Polizia di Stato. .
Nella serata del 1° dicembre scorso, intorno alle ore 22.00, la Squadra Volante, in zona Sant’Anna, ha proceduto al controllo di un’autovettura, alla cui guida si trovava il 26enne.
All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una pistola “revolver” cal. 22, detenuta illegalmente, scoperta poi essere oggetto di furto.
L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, inoltre, è stato trovato in possesso di 4,21 grammi di cocaina, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente.
La perquisizione, estesa anche al domicilio, ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e la targa di un’autovettura, anch’essa oggetto di furto.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

