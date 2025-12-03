Deve rispondere del reato di detenzione illegale di un’arma da fuoco e denunciato ricettazione la Polizia di Stato di Modena un cittadino albanese di 26 anni arrestato dalla Polizia di Stato. .
Nella serata del 1° dicembre scorso, intorno alle ore 22.00, la Squadra Volante, in zona Sant’Anna, ha proceduto al controllo di un’autovettura, alla cui guida si trovava il 26enne.
All’interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto una pistola “revolver” cal. 22, detenuta illegalmente, scoperta poi essere oggetto di furto.
L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, inoltre, è stato trovato in possesso di 4,21 grammi di cocaina, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente.
La perquisizione, estesa anche al domicilio, ha permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente e la targa di un’autovettura, anch’essa oggetto di furto.
All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
In auto con revolver e cocaina, arrestato
Un 26enne di origine albanese fermato in zona S.Anna a Modena. Nel suo appartamento gli agenti hanno trovato altra droga e la targa di un'auto rubata
Deve rispondere del reato di detenzione illegale di un’arma da fuoco e denunciato ricettazione la Polizia di Stato di Modena un cittadino albanese di 26 anni arrestato dalla Polizia di Stato. .
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
False dichiarazioni per ottenere soggiorno e altri reati: rimpatriati una donna albanese e un uomo marocchino
Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'
Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro
Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'
Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il raveArticoli Recenti
Modena, al Barozzi nasce il Liceo del made in Italy
Controlli su circolazione monopattini: 7 sanzioni per guida senza casco
Modena, il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ha celebrato i suoi 35 anni
Modena inaugura il Monumento ai 'Giusti tra le Nazioni'