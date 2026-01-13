Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fermato per un controllo e subito arrestato: doveva essere in carcere

A Modena, un 49enne tunisino bloccato dalla Polizia di Stato. Era stato condannato a Bologna a oltre due anni di carcere per false e dichiarazioni sulla propria identità

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 49 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna.
L’uomo è stato fermato l'11 gennaio scorso per un controllo di Polizia dalla Squadra Volante. A seguito di accertamenti è emerso che lo stesso deve espiare una pena di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione per una serie di reati di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, commesso tra il 2016 e il 2017 a Modena e Carpi.
L’uomo è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale.
Al termine del periodo detentivo la sua posizione amministrativa sul territorio nazionale sarà posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

