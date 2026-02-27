Perdono il sentiero tracciato e chiamano i soccorsi

Oggi pomeriggio intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il sentiero durante una progressione in quota sopra il rifugio Capanna Tassoni, in località Acqua Marcia.

Le tre ragazze, accortesi di non essere più in grado di ritrovare la traccia del sentiero e con l’avvicinarsi del tramonto, hanno allertato i soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Grazie ai sistemi di geolocalizzazione della centrale operativa, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui si trovavano le disperse.

Il dispositivo di soccorso si è attivato immediatamente coinvolgendo diverse unità da terra e dal cielo. Sono intervenuti i volontari dei distaccamenti di Fanano e Pavullo nel Frignano, che hanno iniziato l'avvicinamento nell'area impervia.

Data la zona particolarmente scoscesa, da Bologna è decollato l’elicottero 'Drago' del nucleo dei Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo ha raggiunto le escursioniste in pochi minuti.

Il personale elisoccorritore VF a bordo del 'Drago' decollato dall'eli nucleo Vigili del Fuoco di Bologna, ha proceduto al recupero delle tre giovani, traendole a bordo in totale sicurezza. Le ragazze sono state poi trasportate presso la piazzola di atterraggio presso il campo sportivo di Fanano, dove ad attenderle erano presenti i sanitari del 118. Nonostante il forte spavento, le escursioniste sono state valutate in buone condizioni di salute dal personale medico presente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Presente sul posto anche il soccorso alpino.

L'intervento si è concluso con successo grazie alla perfetta sinergia tra le componenti del sistema di soccorso tecnico urgente e sanitario.

