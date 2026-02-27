Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Perdono il sentiero tracciato e chiamano i soccorsi

Perdono il sentiero tracciato e chiamano i soccorsi

Tre giovani escursioniste: non è stato necessario il trasporto in ospedale

2 minuti di lettura

Oggi pomeriggio intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il sentiero durante una progressione in quota sopra il rifugio Capanna Tassoni, in località Acqua Marcia.
Le tre ragazze, accortesi di non essere più in grado di ritrovare la traccia del sentiero e con l’avvicinarsi del tramonto, hanno allertato i soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Grazie ai sistemi di geolocalizzazione della centrale operativa, è stato possibile individuare con precisione il punto in cui si trovavano le disperse.
Il dispositivo di soccorso si è attivato immediatamente coinvolgendo diverse unità da terra e dal cielo. Sono intervenuti i volontari dei distaccamenti di Fanano e Pavullo nel Frignano, che hanno iniziato l'avvicinamento nell'area impervia.
Data la zona particolarmente scoscesa, da Bologna è decollato l’elicottero 'Drago' del nucleo dei Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo ha raggiunto le escursioniste in pochi minuti.
Il personale elisoccorritore VF a bordo del 'Drago' decollato dall'eli nucleo Vigili del Fuoco di Bologna, ha proceduto al recupero delle tre giovani, traendole a bordo in totale sicurezza. Le ragazze sono state poi trasportate presso la piazzola di atterraggio presso il campo sportivo di Fanano, dove ad attenderle erano presenti i sanitari del 118. Nonostante il forte spavento, le escursioniste sono state valutate in buone condizioni di salute dal personale medico presente sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Presente sul posto anche il soccorso alpino.
L'intervento si è concluso con successo grazie alla perfetta sinergia tra le componenti del sistema di soccorso tecnico urgente e sanitario.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

Scontro tra due camion in A22, caos chiusura ma nessun ferito

87 anni di vigili del fuoco, oggi caserma aperta ai cittadini

87 anni di vigili del fuoco, oggi caserma aperta ai cittadini

Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti

Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti

Rogo all'alba in appartamento in via Riva del Garda: una persona intossicata

Rogo all'alba in appartamento in via Riva del Garda: una persona intossicata

Esce di strada dopo urto, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Esce di strada dopo urto, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

'Modena, condominio piazzetta Cittadella: bivacchi costanti, piazzale ridotto a latrina'

'Modena, condominio piazzetta Cittadella: bivacchi costanti, piazzale ridotto a latrina'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Magazzino usato come abitazione: verifiche in via Carteria

Magazzino usato come abitazione: verifiche in via Carteria

Finanza, confiscati 36,5 milioni a una nota imprenditrice emiliana

Finanza, confiscati 36,5 milioni a una nota imprenditrice emiliana

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie