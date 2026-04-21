Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

Sul fatto indaga la Polizia di Stato ma sembrerebbe non esserci dubbio sul gesto estremo dell'uomo, 62 enne morto avvolto dalle fiamme pare da lui stesso generate. Allarme ed intervento al 118 intorno alle 20,30 in via Notari, a Modena, nell'area del Direzionale Modena 2. Allarme dato da alcune persone che hanno visto un uomo già avvolto dalle fiamme alimentate pare da materiale infiammabile. La chiamata alle al numero di emergenza ha portato in pochi minuti sul posto i sanitari del 118 con una ambulanza e una automedica, i Vigili del Fuoco ma giunti sul posto, seppur tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo, italiano, risiederebbe nella zona.

