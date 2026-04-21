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Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

Dramma in via Notari a Modena: uomo muore divorato dalle fiamme

L'allarme alle 20,30 da alcuni passanti. La vittima è un uomo di 62 anni, forse autore di un gesto estremo. All'arrivo, pur tempestivo, dei Vigili del Fuoco e del 118 non c'era più nulla da fare

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Sul fatto indaga la Polizia di Stato ma sembrerebbe non esserci dubbio sul gesto estremo dell'uomo, 62 enne morto avvolto dalle fiamme pare da lui stesso generate. Allarme ed intervento al 118 intorno alle 20,30 in via Notari, a Modena, nell'area del Direzionale Modena 2. Allarme dato da alcune persone che hanno visto un uomo già avvolto dalle fiamme alimentate pare da materiale infiammabile. La chiamata alle al numero di emergenza ha portato in pochi minuti sul posto i sanitari del 118 con una ambulanza e una automedica, i Vigili del Fuoco ma giunti sul posto, seppur tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo, italiano, risiederebbe nella zona.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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