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Novi, ancora chiuso il ponte su Strada provinciale 8

Novi, ancora chiuso il ponte su Strada provinciale 8

Per consentire la realizzazione della seconda fase di un intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura iniziato nei mesi scorsi

1 minuto di lettura

Resterà chiuso fino a giovedì 30 aprile, il tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, che era stato chiuso lo scorso 12 marzo.

La chiusura è necessaria per consentire la realizzazione della seconda fase di un intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura iniziato nei mesi scorsi e le opere saranno realizzate dalla ditta Batea società cooperativa di Concordia per un importo complessivo di circa 236mila euro.

Il divieto è esteso, oltre che a tutti i veicoli, anche ai pedoni e per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti percorsi alternativi.

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